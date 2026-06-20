Ligde kimsenin kimseyi şampiyon yapacak gücü olmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Ben Başakşehir’le şampiyon oldum. Sonra Beşiktaş da Trabzonspor da şampiyonluk elde etti. Fenerbahçe’den ise bunlara hep bahane geldi” dedi.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, arkadaşımız Ali Naci Küçük’e içini döktü. Sahada verilen emeğin altını çizen Buruk, “Başakşehir’le şampiyon oldum; ‘İşte Başakşehir’i şampiyon yaptılar’ dediler. Ertesi sene Beşiktaş şampiyon oldu; ‘Beşiktaş’ı şampiyon yaptılar’ dediler. Sonra Trabzonspor ve Galatasaray için de aynısını konuştular. Yani Fenerbahçe’ye göre kimse kendi emeğiyle şampiyon olmuyor. Oysa taraftar, başkan, yönetim, teknik kadro ve oyunculardan başkası şampiyonluğu kazanamaz” dedi.

ICARDİ BEKLENİYOR

Taraftarın yollarını gözlediği Mauro Icardi’nin transfer sürecine de değinen Buruk, yönetimin kararlı duruşunu vurguladı: “Mauro Icardi ile ilgili görüşümüzü, yaptığımız teklifle ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Başkanımız ile Icardi’nin temsilcisi Elio Pino arasında doğrudan görüşmeler sürüyor. Mauro Icardi, oynamayı seven ve forma giyemediğinde mutsuz olan tutkulu bir oyuncu. Ben de bunu hissediyorum. Bakalım, hakkımızda hayırlısı olsun”...

Okan Buruk

BARIŞ KAZANDI

Sezon başında bazı psikolojik zorluklar yaşayan Barış Alper Yılmaz’a verdiği desteği de anlatan başarılı çalıştırıcı, oyuncusunun bu süreci nasıl atlattığını şu sözlerle özetledi: “Sezon başlarında genelde tesiste kalıyorum. O zamanlar akşamları gelir, oturup dertleşirdik. O dönem Barış, ‘Bundan sonra beni kabul etmezler...’ diyordu. Ben de ona, ‘Seni ne kadar sevdiklerini biliyorsun; çıkıp oynayarak o sevgiyi yeniden hak edeceksin.’ dedim. Nitekim öyle de oldu”...

Okan Buruk

10 MAÇ CEZA ALIRDIM

Jose Mourinho ile maç sonu burun sıkma olayını da değerlendiren G.Saray’ın hocası Portekizli teknik direktöre karşı kin beslemediğini söyledi. Yaşanan fiziksel temasın refleks kaynaklı geliştiğini ve yere düşürücü nitelikte olmadığını belirten Buruk, o an yeniden yaşansaydı aynı hareketi yapmayacağını ifade etti. Buruk “Aynı hareketi ben Jose Mourinho’ya yapsam 10 maç ceza alırdım” diyerek de kural ve cezaların standardının olmadığını kişiye ve kulübe göre değiştiğini ima etti.

BURUK'TAN SATIR BAŞLARI

-Arkadaşlarım seçmelere gidiyordu ‘Haydi ben de geleyim’ dedim. G.Saray maceram böyle başladı.

- Hem futbolcu olarak hem de teknik adam olarak çok büyük başarılar elde ettim.

- Başarının sırrı tek bir şeye bağlı değil. Saha içinde de saha dışında da iyi olmak zorundasınız.

- Galatasaray’ı çalıştırıyorsanız tabii ki baskı olacak. Bunu kaldırabilmelisiniz.

- Acun Ilıcalı da yaptığı açıklamalarından pişmandır.

- Teknik adamın bir görevi de takım ve oyuncular üzerindeki baskıyı almak kalkan olmaktır.

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