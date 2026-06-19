Galatasaray'da 30 milyon euro aranıyor: Son tarih 30 Haziran!
Transferi ağırdan alan Galatasaray’ın gündeminde yetki genel kurulu ve borçsuzluk kağıdı var. Dursun Özbek başkanlığındaki kulübün, 30 Haziran'a kadar 30 milyon euro (yaklaşık 1,6 milyar TL) ödeme yapması gerekiyor.
- Galatasaray, 27 Haziran Cumartesi günü genel kurul gerçekleştirecek. Kulüp taşınmazlarına dair yetki istenecek.
- UEFA'ya 30 Haziran'a kadar tüm alacakların ödendiğine dair belge verilmesi gerekiyor.
- Bu tarihe kadar yaklaşık 30 milyon Euro tutarında ödeme gerçekleştirilmesi gerekiyor.
- Futbolcuların alacak dönemlerine dair hakları ödendikten sonra borçsuzluk kağıdı alınacak.
- Genel kurulda yetkilerin alınmasıyla birlikte Sportif A.Ş. atamalarının gerçekleşmesi ve transferde somut adımların temmuz itibarıyla atılması bekleniyor.
Kulüp taşınmazlarına dair 27 Haziran Cumartesi günü yetki genel kurulu gerçekleştirecek Galatasaray'da "borçsuzluk kağıdı" gündemi de yaşanıyor.
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30 HAZİRAN'A KADAR 30 MİLYON EURO ÖDEME!
HT Spor'da yer alan habere göre; Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne (UEFA) 30 Haziran'da tüm alacakların ödendiğine dair belge verilmesi gerekiyor. Sarı-kırmızılılar, bu tarihe kadar yaklaşık 30 milyon euro tutarında ödeme gerçekleştirmek durumunda. Futbolcuların alacak dönemlerine dair doğan hakları ödendikten sonra borçsuzluk kağıdı alınacak.
Sarı-kırmızılı yöneticilerin, bu ödemeyi gerçekleştirmek için çalıştığı ve herhangi bir sorun görmedikleri belirtildi.
SPORTİF A.Ş. ATAMALARI BEKLENİYOR
Galatasaray’da genel kurulda yetkilerin alınmasıyla birlikte Sportif A.Ş. atamalarının gerçekleşmesi ve transferde somut adımların temmuz itibarıyla atılması bekleniyor.