Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı YouTube yayınında, "Tarafsız bir Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanına mı sahibiz?" sorusu üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buruk, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, sarı-kırmızılı kulübe karşı bir antipatisi olduğunu savundu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın ABD'nin Arizona eyaletindeki kampında Galatasaray efsanesi Fatih Terim'e yönelik sert sözleriyle gündem oldu. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, daha önce kendisini ve Başkan Dursun Özbek'i de hedef alan Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi.

İbrahim Hacıosmanoğlu

"TEK GÖZDE GÖSTERİSİ YAPMAYA ÇALIŞTIĞI TAKIM BİZİZ"

343 Digital Youtube kanalında gazeteci Ali Naci Küçük'e konuşan Buruk, "TFF başkanının çıkışlara baktığımızda şu ana kadar tek gövde gösterisi yapmaya çalıştığı takım Galatasaray'dı. O bir gerçek. Taraflılığı, tarafsızlığını şey yapıyorum. Yönetim kurulunda da gayet düzgün insanlar var, herkesin iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalıştığına yüzde 100 inanıyorum. Ama o çıkışlar, o açıklamalar hepsi Galatasaray'a karşıydı. O zaman TFF Başkanı'nın Galatasaray'a karşı herhangi bir antipatisi olduğunu düşünüyorum, Galatasaray'a karşı yaptığı açıklamalardan dolayı" dedi.

Okan Buruk

"GALATASARAY'I SEVMİYOR GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Deneyimli çalıştırıcı, "Yüz yüze geldiğimizde de konuşuyoruz, kendisiyle de konuşuyoruz. Karşılıklı geldiğinizde o tür bir şey almıyorsunuz. Ama o çıkışlara baktığınızda Galatasaray'ı çok sevmiyor gibi gözüküyor. Yani onu göstermek isteyen de kendisi, belki onu göstermeye çalışması özellikle yaptığı bir şey de olabilir ama öyle gözüküyor. A Milli Takım, Dünya Kupası'na gidiyor ve arıyoruz. Bizim bir Avrupa başarımız da kendisi bizi arıyor. Bu tür zaten iletişimimiz kendisiyle oluyor. En çok futbolcu veren de biziz Milli Takım'a. O oyuncuların kafasının, 'Galatasaray için şunu demişti' sözlerine gitmemesi lazım. Zaten öyle çocuklar değil. Diğer yandan da 2 senelik süreçte hep bu oldu, Galatasaray aleyhine yapılan şeyler oldu" ifadelerini kullandı.

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