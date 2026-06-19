Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Lucas Torreira, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Mauro Icardi ile fotoğrafına, "Kalıyor" mesajını yazdı. Uruguaylı futbolcunun paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu mesaj, Arjantinli yıldızın geleceği hakkında spekülasyonlara yol açtı.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, kontratı 30 Haziran 2026'da bitecek olan ve Başkan Dursun Özbek'in yeni sözleşme teklifine henüz olumlu veya olumsuz bir cevap vermeyen Mauro Icardi ile fotoğrafını paylaştı.

"KALIYOR" MESAJI

Arjantinli oyuncu gibi Galatasaray'da üst üste 4 defa Süper Lig şampiyonluğu kazanan Torreira'nın, Instagram hesabından sarı ve kırmızı kalp emojileriyle birlikte, "Kalıyor" mesajını yazması dikkat çekti.

Lucas Torreira'nın Instagram paylaşımı

OYNAMA GARANTİSİNE RET

Özbek, taraftarın sevgilisi Icardi'ye bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro ve 1+1 yıllık kontrat önermişti. Icardi'nin, "yeni sezonda belirli sayıda maçta oynama" garantisi istediği iddia edilmişti. Yönetimin, söz konusu maddeye sıcak bakmadığı, yıllık ücret konusunda ise revizyona gidebileceği mesajını verdiği öne sürülmüştü.

GALATASARAY PERFORMANSI

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon 4 kulvarda (Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa) 47 maçta görev aldı. Yıldız golcü, sahada kaldığı 2093 dakikada 16 gol atarken 3 asistlik skor katkısı verdi.

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