Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, karşılaşmanın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Sarı kırmızılılar, Ndiaye'nin Davinson Sanchez ile girdiği pozisyonu paylaşıp, "Bu da mı kırmızı kart değil!?" notunu düştü.

