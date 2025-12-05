Türkiye Gazetesi
Galatasaray'dan hakem tepkisi: Bu da mı kırmızı kart değil?
Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u 3 golle geçtikleri maçın ardından hakeme tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, karşılaşmanın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.
Sarı kırmızılılar, Ndiaye'nin Davinson Sanchez ile girdiği pozisyonu paylaşıp, "Bu da mı kırmızı kart değil!?" notunu düştü.
