Galatasaray'dan Rafael Leao hamlesi: Dudak uçuklatan teklif ortaya çıktı
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden Galatasaray'ın, güncel piyasa değeri 50 milyon euro olan Rafael Leao'ya resmi teklif yapacağı öne sürüldü. İtalyanlar, Portekizli yıldızın kulübü Milan'la da önümüzdeki hafta görüşmelerin başlayacağını duyurdu.
- Galatasaray, 27 yaşındaki yıldız için İtalyan ekibiyle önümüzdeki hafta resmi temaslara başlayacak.
- Galatasaray'ın, Portekizli hücumcuya 4 yıllık sözleşme ve senelik 10 milyon euro maaş içeren teklif sunacağı aktarıldı.
- Rafael Leao'nun önceliğinin Premier Lig olduğu ve İngiltere'den teklif beklediği ifade edildi.
- Rafael Leao, geçtiğimiz sezon Milan'da 31 maça çıktı, 10 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı kulübün, Milan forması giyen Rafael Leao için harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray, 27 yaşındaki yıldız için İtalyan ekibiyle önümüzdeki hafta resmi temaslara başlayacak.
10 MİLYON EURO MAAŞ, 4 YILLIK KONTRAT
Galatasaray'ın, Portekizli hücumcuya 4 yıllık sözleşme ve senelik 10 milyon euro maaş içeren bir teklif sunacağı aktarıldı. Önceliği Premier Lig olan Rafael Leao'nun, İngiltere'den teklif beklediği ifade edildi.
MILAN PERFORMANSI
Rafael Leao, geçtiğimiz sezon Serie A ekibi Milan'da 31 maça çıktı. 1968 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 10 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.