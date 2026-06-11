Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden Galatasaray'ın, güncel piyasa değeri 50 milyon euro olan Rafael Leao'ya resmi teklif yapacağı öne sürüldü. İtalyanlar, Portekizli yıldızın kulübü Milan'la da önümüzdeki hafta görüşmelerin başlayacağını duyurdu.

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı kulübün, Milan forması giyen Rafael Leao için harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray, 27 yaşındaki yıldız için İtalyan ekibiyle önümüzdeki hafta resmi temaslara başlayacak.

Rafael Leao

10 MİLYON EURO MAAŞ, 4 YILLIK KONTRAT

Galatasaray'ın, Portekizli hücumcuya 4 yıllık sözleşme ve senelik 10 milyon euro maaş içeren bir teklif sunacağı aktarıldı. Önceliği Premier Lig olan Rafael Leao'nun, İngiltere'den teklif beklediği ifade edildi.

M,lan, Rafael Leao'yu 2019'da Lille'den yaklaşık 50 milyon euroya transfer etmişti.

MILAN PERFORMANSI

Rafael Leao, geçtiğimiz sezon Serie A ekibi Milan'da 31 maça çıktı. 1968 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 10 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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