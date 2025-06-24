Galatasaray'ın kaleci adaylarında Petrovic öne geçti

Galatasaray'da Muslera sonrası kaleyi emanet edeceği file bekçisinde son yaklaşıyor. Chelsea’nin 25 yaşındaki eldiveni Djordje Petrovic, kaleci adayları arasında öne geçti.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Muslera’nın vedası sonrası kaleci arayan ve önceliği yabancılara veren G.Saray’ın listesinde Djordje Petrovic, Aaron Ramsdale gibi isimler var.

The Times, Aslan’ın Southamton’dan ayrılmak isteyen Ramsdale’yi de takip ettiğini belirtirken istatistikler ve duruş olarak Petrovic’in daha önde olduğu belirtildi.