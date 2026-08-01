Avrupa’dan ciddi talipleri olan ve 30 milyon avro üzerinde resmî teklif beklenen Barış Alper giderse, onun boşluğu Milan’ın Portekizli oyuncusuyla doldurulacak.

Transferin sessiz kulüplerinden Aslan’da her an sürpriz gelişmeler yaşanabilir. O sürprizin öznesi ise takımda kalacağı düşünülen ve ona göre planlama yapılan Barış Alper Yılmaz.

GEÇEN SEZON YIPRATMIŞTI

Geçen sezon transfer mevsiminde sıkıntılı bir dönem geçiren ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifle herkesi yıpratan Yılmaz’a Avrupa’dan ciddi teklifler var. Millî oyuncu, kulübün de çıkarlarını düşünerek Avrupa hayalini gerçekleştirmek istiyor. Fransa’dan Monaco ve İngiltere’den bazı kulüpler Barış Alper Yılmaz’a olan ilgilerini sözlü olarak kulübe bildirdi.

Galatasaray'ın kanat transferindeki planın perde arkası: Barış'ın yerine Leao

ZORUNLU SATIN ALMA OLSUN

Sarı kırmızılı yönetim, Yılmaz’dan beklentisini en az 30 milyon avro olarak duyurdu. Temsilcisi ile de görüşmeler yapıldı. Geçen sezonki durumu yaşamak istemeyen yönetim, Barış Alper’in olası ayrılığına karşı planını da belirledi: Rafael Leao. Milan’ın Portekizli yıldızına olan ilginin yeniden alevlenmesinin sebebinin de Barış olduğu ortaya çıktı. Leao, Galatasaray’a sıcak. Oyuncu için Milan’a 5 milyon avro kiralama artı isteğe bağlı satın alma opsiyonu önerildi. İtalyanlar ise satın almayı isteğe bağlı değil de zorunluya çevrilmesini istiyor ve 40 milyon avro talep ediyor.

“MİLAN 60 MİLYON AVRO İSTİYOR”

Transferde Galatasaray ile Fenerbahçe’nin savaş verdiği ve İngiliz kulüplerinin de istediği Milan’ın Portekizli yıldızı Rafael Leao konusunda yeni bir tarife belirlendi. İtalyan gazeteci Pietro Mazzara’nın aktardığı bilgilere göre, Milan'ın sahibi Gerry Cardinale oyuncusu için 60 milyon avroluk bir bonservis bedeli belirledi ve bunun da peşin ödenmesi istendi.

Galatasaray'ın kanat transferindeki planın perde arkası: Barış'ın yerine Leao

DEĞERİ 70 MİLYON

27 yaşında olan ve güncel piyasa değeri 50 milyon avro gösterilen Rafael Leao için bugüne kadar kulüpler

70 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

G.SARAY’DAN AÇIKLAMA: MUSİALA ALGI OLUŞTURMA!

Galatasaray Kulübü, bir süredir gündemi meşgul eden Bayern Münih'in Alman futbolcusu Jamal Musiala konusunda açıklama yaptı. Açıklamada, “Son dönemde kulübümüz hakkında kasıtlı şekilde dolaşıma sokulan, gerçeği yansıtmayan haberler. Musiala'nın transfer olacağı yönündeki iddialar gerçek dışıdır. Gerçek dışı olduğu açıkça ortaya konulan bu iddiaların ısrarla gündemde tutulması; kamuoyunu yanıltmaya ve kulübümüzün transfer çalışmalarını itibarsızlaştırmaya yönelik bir algı oluşturma çabasıdır. Bu spekülasyonların sahibi kişi ve mecralar geçen sezon da devredeydi” ifadeleri kullanıldı.

YENİ STOPER ADAYI: CİMBOM'DA ROTA KOULİERAKİS

Savunma rotasyonu için stoper arayan Ahmetcan Kaplan ve Yusuf Akçiçek’in yüksek bonservis engeline takılan Galatasaray’da yeni rota: Konstantinos Koulierakis. Okan Buruk’un talebi doğrultusunda hareket eden yönetim 22 yaşındaki Yunan savunmacı için Wolfsburg ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Oyuncu ile Roma da ilgileniyor.

15+5 MİLYON AVRO: ENCİSO'YA RESMÎ TEKLİF

Galatasaray, 10 numara pozisyonu için daha önce de gündeminde yer alan Julio Enciso için resmî teklif yaptı. 22 yaşındaki futbolcu için kulübü Strasbourg'a 5 milyon avro kiralama ve 15 milyon avro zorunlu satın alma önerdi. Hücumun merkezinde ve kanatlarda da forma giyebilen Enciso, Dünya Kupası'nda Paraguay formasıyla dikkati çekmişti.

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