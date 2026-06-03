Galatasaray'ın Rafael Leao teklifi belli oldu
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Milan'dan ayrılacak olan Rafael Leao için teklifte bulunduğu öne sürüldü.
- Milan'ın, 26 yaşındaki futbolcu için 60 milyon avro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
- Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi avantajıyla transferde önde gelen takımlar arasında olduğu ifade edildi.
- Portekizli kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Milan'da 31 resmi maçta 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
- Milan'da bonuslar dahil yıllık 5.5 milyon avro kazandığı bildirildi.
Son şampiyon Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
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CİMBOM'UN TEKLİFİ NETLEŞTİ
Calciomercato'nun haberine göre; Galatasaray, Milan'dan ayrılması beklenen Rafael Leao için girişimlerini sürdürüyor. Sarı kırmızılı kulübün, Portekizli yıldıza yıllık 8 milyon avro garanti ücret ve 2 milyon avro bonus içeren bir teklif sunduğu belirtildi.
BONSERVİSİ İÇİN 60 MİLYON AVRO
Haberde, Milan'ın, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 60 milyon avro talep ettiği kaydedildi.
Portekizli kanat oyuncusuna yüksek bir teklif yapan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi avantajıyla transferde en önde gelen takımlar arasında yer alıyor.
MİLAN'DA 13 GOLE ETKİ ETTİ
İtalyan ekibinde bonuslar dahil yıllık 5.5 milyon avro kazanan Portekizli kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 31 resmi maçta 10 gol ve 3 asistlik katkı verdi.