Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Milan'dan ayrılacak olan Rafael Leao için teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Son şampiyon Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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CİMBOM'UN TEKLİFİ NETLEŞTİ

Calciomercato'nun haberine göre; Galatasaray, Milan'dan ayrılması beklenen Rafael Leao için girişimlerini sürdürüyor. Sarı kırmızılı kulübün, Portekizli yıldıza yıllık 8 milyon avro garanti ücret ve 2 milyon avro bonus içeren bir teklif sunduğu belirtildi.

Rafael Leao

BONSERVİSİ İÇİN 60 MİLYON AVRO

Haberde, Milan'ın, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 60 milyon avro talep ettiği kaydedildi.

Portekizli kanat oyuncusuna yüksek bir teklif yapan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi avantajıyla transferde en önde gelen takımlar arasında yer alıyor.

MİLAN'DA 13 GOLE ETKİ ETTİ

İtalyan ekibinde bonuslar dahil yıllık 5.5 milyon avro kazanan Portekizli kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 31 resmi maçta 10 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

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