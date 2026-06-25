Galatasaray, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Bursaspor'un genç file bekçisi Kerem Matışlı için transfer ısrarını sürdürüyor.

Kaleci mevkisinde Uğurcan Çakır ve Günay Güvenç'i kadrosunda barındıran Galatasaray, Türk futbolunun gelecekte çok şey beklediği Bursaspor'un genç oyuncusu Kerem Matışlı'yı da renklerine bağlamak istiyor.

BURSASPOR RAKAMI AZ BULDU

Bursa Olay gazetesinde yer alan habere göre; Enes Çelik yönetimi ile temasa geçen sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki eldiven için 5 milyon euro önerdi. Bu teklifi düşük bulan Bursaspor cephesi ise 7 milyon euro bonsrevis istedi.

Kerem, yeşil-beyazlı formayla 25 maça çıktı. Kalesinde 10 gol gören 19 yaşındaki kaleci, 16 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

AVRUPA'NIN TAKİBİNDE

Sarı-kırmızılı ekibin yanı sıra yurt dışından birçok kulüp, genç file bekçisinin durumunu yakından takip ediyor. Avrupa kulüpleri, geçtiğimiz sezonda Kerem'in maçlarını yerinde izlemişti.

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