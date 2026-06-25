Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı: Genç oyuncu için transfer cevabı
Galatasaray, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Bursaspor'un genç file bekçisi Kerem Matışlı için transfer ısrarını sürdürüyor.
Özetle DinleGalatasaray'ın teklifi ortaya çıktı: Genç oyuncu i...
Kaydet
Spor az önce
Galatasaray, Bursaspor'un genç kalecisi Kerem Matışlı'yı kadrosuna katmak istiyor.
- Galatasaray, 19 yaşındaki kaleci Kerem Matışlı için Bursaspor'a 5 milyon euro teklif etti.
- Bursaspor yönetimi, bu teklifi az bularak 7 milyon euro bonservis talep etti.
- Galatasaray'ın yanı sıra yurt dışından birçok kulüp de genç kaleciyi takip ediyor.
0:00 0:00
1x
Kaleci mevkisinde Uğurcan Çakır ve Günay Güvenç'i kadrosunda barındıran Galatasaray, Türk futbolunun gelecekte çok şey beklediği Bursaspor'un genç oyuncusu Kerem Matışlı'yı da renklerine bağlamak istiyor.
BURSASPOR RAKAMI AZ BULDU
Bursa Olay gazetesinde yer alan habere göre; Enes Çelik yönetimi ile temasa geçen sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki eldiven için 5 milyon euro önerdi. Bu teklifi düşük bulan Bursaspor cephesi ise 7 milyon euro bonsrevis istedi.
AVRUPA'NIN TAKİBİNDE
Sarı-kırmızılı ekibin yanı sıra yurt dışından birçok kulüp, genç file bekçisinin durumunu yakından takip ediyor. Avrupa kulüpleri, geçtiğimiz sezonda Kerem'in maçlarını yerinde izlemişti.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi: Fildişi Sahili'ne iletildi
Bizi Takip Edin
YORUMLAR