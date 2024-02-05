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    • Galatasaray'ın yeni sol beki Derrick Köhn hayırlı olsun!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Galatasaray&#039;ın yeni sol beki Derrick Köhn hayırlı olsun!
    Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray Bayern Münih alt yapısında yetişip Hollanda Ligi takımlarından Willem'de ve şu anda Almanya 2'de Hannover forması giyen 25 yaşındaki sol bek Derrick Köhn ile prensip anlaşmasına vardı.

    Sol bek arayışlarına tam gaz devam eden ve Levent Mercan, Rıdvan Yılmaz gibi isimlerle ilgilenen Galatasaray'dan büyük bir sürpriz geldi. Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray, Hannover forması giyen 25 yaşındaki Derrick Köhn'ü gündemine aldı.

    Galatasaray'ın yeni sol beki Derrick Köhn hayırlı olsun!

    Haberde, Galatasaray'ın Köhn için Alman kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. Bu sezon Hannover formasıyla 21 maça çıkan Alman oyuncu, bu maçlarda 3 gol 6 asistlik performans gösterdi. Köhn'ün sözleşmesinde 3 milyon euro'ya serbest kalır maddesinin bulunduğu iddia ediliyor.  Hoffenheim, Leverkusen, Gladbach, Stutgart ve Valencia'nın takip ettiği sol bek Bayern Münih alt yapısında yetişti.

    Daha önce Galatasaray'a Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan'ı veren, Levent Mercan içinse aracı olan menajer Ersin Akan'ın Erden Timur'a Derrick Köhn'ü teklif ettiği kaydedilirken, son kararı Okan Buruk'un vereceği bildirildi.

    İşte Comparisonator'ın Derrick Köhn istatistikleri...

    3.94 Başarılı Dribbling
    3.11 Üçüncü Bölgede Başarılı Dribbling
    1.56 RS Sahipsiz Top Kazanma
    8.39 Yerde Kazanılan 1-1
    2.56 RCS Topla Buluşma
    2.53 Sahipsiz Top Kazanma

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Galatasaray
    Haberler > Spor > Galatasaray'ın yeni sol beki Derrick Köhn hayırlı olsun!
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