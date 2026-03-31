Senarist ve yazar Gani Müjde, Kosova ile Türkiye arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finali öncesi, "Ana vatandan ata vatanıma geldim. O yüzden maçta duygularım değişik. Türkiye'nin kazanması halinde tabii ki sevineceğim ama Kosova kazanırsa da üzülmeyeceğim" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde A Milli Futbol Takımı ile Kosova, Fadil Vokrri Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma için arkadaşlarıyla üşlkennin başkenti Priştine'ye gelen Kosova göçmeni senarist ve yazar Gani Müjde, dikkat çeken açıklama bir açıklamada bulundu.

Gani Müjde

"ANA VATANIMDAN ATA VATANIMNA GELDİM"

İki ülkeye olan bağlılığı nedeniyle farklı duygular yaşadığını ifade eden Müjde, "Ana vatandan ata vatanıma geldim. Sonuçta bütün ailem burada doğmuş, burada yaşamış yüzyıllarca. O yüzden maçta benim duygular değişik. Türkiye'nin kazanması halinde tabii ki sevineceğim ama Kosova kazanırsa da üzülmeyeceğim. Çünkü Kosova'nın da dünyada tanınması için belki bir fırsat olacak" dedi.

"KİM KAZANSA SEVİNECEĞİM"

Dünya Kupası biletini alacak takımı belirleyecek müsabaka hakkında Gani Müjde, "Kim kazanırsa sevineceğim bir durum oluşuyor. Evet bir taraf üzülecek belki ama diğer taraf kazanacak. Türkiye de kazansa, Kosova da kazansa sevineceğim. Daha az üzüleceğim" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası