Genç isme 5 Avrupa ekibinden kanca! Son sözü Okan Buruk söyleyecek

Galatasaray'ın genç yıldızı Yusuf Demir ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. La Liga'dan tam 5 ekibin Demir ile ilgilendiği belirtilirken, son sözü ise Okan Buruk söyleyecek.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Takıma gelecek isimler merakla beklenirken, genç yıldızlara da Avrupa ekipleri talip oluyor. Ortaya atılan son iddianın başrolü ise 22 yaşındaki Yusuf Demir oldu.

Sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesinin sona ermesine bir sezon kalan genç isme La Liga'dan tam 5 ekibin talip olduğu iddia edildi. Takvim'in haberine göre; bu takımlar Valencia, Osasuna, Espanyol, Getafe ve Elche.

Haberin detaylarında ise Galatasaray’a henüz resmi bir teklif ulaşmadığı, yönetimin transfer konusunda Okan Buruk’un vereceği rapora göre karar vereceği belirtildi.

BARCELONA'DA FORMA GİYDİ

Rapid Wien altyapısında yetişen Yusuf Demir, Barcelona'da kiralık olarak forma giydi. Galatasaray, 2022-2023 sezonu başında genç oyuncu için 6 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Öte yandan Yusuf Demir, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 17 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asist kaydeden genç oyuncu, zaman zaman rotasyonun parçası olarak sahaya çıktı.