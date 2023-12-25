Genç Semih (Kılıçsoy) Süper Lig'de ilk golünü attı, Kartal yeni yıla umutlu giriyor (Hatayspor - Beşiktaş: 1-2 Maç Sonucu)
Beşiktaş Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u deplasmanda 1-2 mağlup ederek 3 maç sonra 3 puanı bir arada gördü. 18 yaşındaki santrfor Semih Kılıçsoy Süper Lig'deki ilk golünü Hatayspor'a attı. Mert Günok 90+5'te nefis bir kurtarışla yeni bir "facia"yı önledi.
Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u deplasmanda 1-2 mağlup etti.
Siyah-Beyazlılar'a 3 puanı getiren golleri 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy ve Omar Colley attı. Hatayspor'un tek golü Armin Hodzic'ten geldi.
Beşiktaş bu galibiyetle puanını 29'a yükselterek yeni yıla zirvenin 15 puan gerisinde 5. sırada girdi. Volkan Demirel'in Hatayspor'u 19 puanda kaldı.
Stat: Mersin
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Anıl Usta
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Rivas (Dk. 81 Ghoulam), Maksimovic, Kilama, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam (Dk. 68 Rayane), Matondo (Dk. 31 Fernandes), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 68 Hodzic), Dele-Bashiru, Strandberg (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Dadashov
Beşiktaş: Mert Günok, Masuaku, Colley, Zaynutdinov, Onur Bulut, Amartey, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 88 Demir Ege Tıknaz), Rashica (Dk. 73 Tayfur Bingöl), Muleka, Semih Kılıçsoy (Dk. 81 Cenk Tosun)
Goller: Dk. 38 Semih Kılıçsoy, Dk. 53. Colley (Beşiktaş), Dk. 80 Hodzic (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 51 Rivas (Hatayspor), Dk. 57 Amartey (Beşiktaş)
Gambiyalı stoper Omar Colley, Hatayspor'a attığı golle bu sezon Beşiktaş'ın en golcü ismi oldu.
Beşiktaş'ı Hatayspor maçına Serdar Topraktepe çıkardı.
ŞEHİTLER UNUTULMADI
Isınmaya çıkan Hatayspor ve Beşiktaşlı futbolcular, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askeri andıkları siyah tişörtler giydi.
Oyuncuları alkışlarla karşılayan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı. Isınmanın ardından futbolcular maça çıkarken de "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart taşıdı. Müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.