25 Aralık 2023 21:57 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 22:13

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u deplasmanda 1-2 mağlup etti.

Siyah-Beyazlılar'a 3 puanı getiren golleri 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy ve Omar Colley attı. Hatayspor'un tek golü Armin Hodzic'ten geldi.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 29'a yükselterek yeni yıla zirvenin 15 puan gerisinde 5. sırada girdi. Volkan Demirel'in Hatayspor'u 19 puanda kaldı.

Stat: Mersin

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Anıl Usta

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Rivas (Dk. 81 Ghoulam), Maksimovic, Kilama, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam (Dk. 68 Rayane), Matondo (Dk. 31 Fernandes), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 68 Hodzic), Dele-Bashiru, Strandberg (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Dadashov

Beşiktaş: Mert Günok, Masuaku, Colley, Zaynutdinov, Onur Bulut, Amartey, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 88 Demir Ege Tıknaz), Rashica (Dk. 73 Tayfur Bingöl), Muleka, Semih Kılıçsoy (Dk. 81 Cenk Tosun)

Goller: Dk. 38 Semih Kılıçsoy, Dk. 53. Colley (Beşiktaş), Dk. 80 Hodzic (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Rivas (Hatayspor), Dk. 57 Amartey (Beşiktaş)

Gambiyalı stoper Omar Colley, Hatayspor'a attığı golle bu sezon Beşiktaş'ın en golcü ismi oldu.

Beşiktaş'ı Hatayspor maçına Serdar Topraktepe çıkardı.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Isınmaya çıkan Hatayspor ve Beşiktaşlı futbolcular, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askeri andıkları siyah tişörtler giydi.

Oyuncuları alkışlarla karşılayan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı. Isınmanın ardından futbolcular maça çıkarken de "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart taşıdı. Müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.