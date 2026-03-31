FIFA Başkanı Gianni Infantino, Antalya'da kamp yapan İran Milli Takımı ile görüştü. Oyuncularla konuştuğunu aktaran Infantino, "Maç oynanacak. Kuraya göre böyle çıktı" dedi.

Antalya’da kamp yapan İran Milli Futbol Takımı’nın, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılıp katılmayacağı belirsizliğini korurken FIFA Başkanı Gianni Infantino, Antalya’ya geldi. İran Milli Takımı yetkilileri ile bir araya gelen Infantino, görüşmeleri sonrası İran - Kosta Rika maçını izledi.

"TAKIMI GÖRDÜM, OYUNCULARLA KONUŞTUM"

Infantino, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. İran'ın 2026 Dünya Kupası'nda yer alıp-almayacağıyla ilgili Infantino, "Çok güçlü bir ekip. Takımı gördüm, oyuncularla konuştum. Maç oynanacak. Kuraya göre böyle çıktı. Memnunuz" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası