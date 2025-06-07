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Gözler Immobile'de! 35'lik forvet teklifleri değerlendiriyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İtalyan golcünün maaşında indirim yapması halinde takımda kalabileceğini belirtmişti. Ülkesi İtalya'daki teklifleri de değerlendirecek olan Immobile, kararını yakın zamanda verecek.

Yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı bir başlangıç yapan Beşiktaş, ağırlığı santrfor bölgesine vermek istiyor. Gol yollarında geçen sezon yaşanan sıkıntıların tekrarlanmaması için teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile temasa geçen ve isimleri belirleyen yönetim, Norveçli hocanın isteklerini yerine getirmek için kolları sıvadı.

IMMOBILE İLE DEVAM MI?

Akşam'ın haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, "Bir santrfor daha alacağız" demişti. Buna rağmen Beşiktaş'ta İtalyan golcü Ciro Immobile ile devam etme konusu da gündeme geldi.

Süper Kupa'da attığı 2 golle sezona müthiş bir başlangıç yapan Immobile, ligin sonlarına doğru istikrarsız bir performans çizerek beklentilerin altında kaldı. 35 yaşındaki deneyimli oyuncu ile yolların ayrılması planlanıyordu ancak İtalyan yıldızın, son dönemlerde takımda kalmak istediği öğrenildi.

Gözler Immobile'de! 35'lik forvet teklifleri değerlendiriyor - 1. Resim

İNDİRİMİ KABUL EDERSE KALACAK

Ciro Immobile ile görüşen Başkan Serdal Adalı tecrübeli oyuncuya 6 milyon euroluk maaşında indirime gitmesi isteğinde bulundu. Immobile'nin, 2.5-3 milyon euro bandına inmesi halinde anlaşma sağlanacak.

35'lik golcü, İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirip kararını verecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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