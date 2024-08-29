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Göztepe - Fenerbahçe maçının etkileri sürüyor! 2 Polis görevden alındı

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Göztepe - Fenerbahçe maçının etkileri sürüyor! 2 Polis görevden alındı

Spor Haberleri

Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrasında İzmir Spor Şube Müdürü ve İzmir Spor'dan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı müfettiş raporuyla görevden alındı.

Süper Lig'in ikinci haftasında İzmir'de oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçının yansımaları devam ediyor.

Karşılaşmanın devre arasında sahaya giren Ali Koç'a yönelik bir şahsın saldırsı mücadeleye damga vurmuştı.

Olaylı maçın ardından İzmir Spor Şube Müdürü ve İzmir Spor'dan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı müfettiş raporuyla görevden alındı.

Düzenleyen:  - Spor
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