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Tahkim Kurulu olaylı maç sonrası duyurdu! TFF'den Ali Koç'un cezasına indirim

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Tahkim Kurulu olaylı maç sonrası duyurdu! TFF&#039;den Ali Koç&#039;un cezasına indirim

Spor Haberleri

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetici Burak Çağlan Kızılhan'ın para cezalarında değişiklik yapıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetici Burak Çağlan Kızılhan'ın para cezalarında indirime gitti.

Tahkim Kurulu olaylı maç sonrası duyurdu! TFF'den Ali Koç'un cezasına indirim - 1. Resim

İşte TFF'den yapılan açıklama:

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Yıldırım Ali Koç’un müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırı eylemi nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca verilen 504.000,00 TL para cezasının FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren indirilmesi neticesinde cezanın 168.000,00 TL para cezası şeklinde kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin İdarecisi Burak Çağlan Kızılhan’ın müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırı eylemi nedeniyle FDT’nin 46. maddesi uyarınca verilen 336.000,00 TL para cezasının FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren indirilmesi neticesinde cezanın 168.000,00 TL para cezası şeklinde kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Düzenleyen:  - Spor
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