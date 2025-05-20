G.Saraylı yöneticiler Fener’le dalga geçti: Geliyoruz dediler, 5. yıldızı taktık!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Başkan Vekili Abdullah Kavukçu "Geliyoruz dediler, 5. yıldızı taktık" diyerek Fener'le dalga geçti.

Galatasaray’ın ligde üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan etmesi sarı kırmızılı camiayı büyük bir sevince boğarken, yönetimden Fenerbahçe’ye salvolar geldi.

Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, “Zor ve uzun bir maratondu. Bu şampiyonluğu çaldırmadık. Bu şampiyonluk çalınmaya çalışıldı ama çaldırmadık” ifadelerini kullanırken başkan vekili Abdullah Kavukçu ise, “Biz bu sene çok algılarla uğraştık. ‘Geliyoruz, geliyoruz’ dediler. Biz geldik. 5. yıldızı taktık. Ancak daha yeni başlıyoruz” açıklamasını yaptı.