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    Hakan Çalhanoğlu bir kupa daha kazandı! Inter şampiyonluğu tek golle aldı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde oynanan İtalya Süper Kupa maçında Inter, Napoli'yi 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Milano ekibinde forma giyen Hakan Çalhanoğlu, maç sonu büyük sevinç yaşadı.

    Hakan Çalhanoğlu bir kupa daha kazandı! Inter şampiyonluğu tek golle aldı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Süper Kupa finalinde Napoli'yi 1-0 yenerek şampiyon oldu.

    Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Suud Üniversitesi Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

    Karşılaşmanın 60. dakikasında Giovanni Simeone'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Napoli karşısında baskısını artıran Inter, 90+1. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle kupaya uzandı.

    Hakan Çalhanoğlu bir kupa daha kazandı! Inter şampiyonluğu tek golle aldı

    KUPA AVCISI HAKAN ÇALHANOĞLU

    Kupayı üst üste üçüncü kez kazanan Inter, toplamda 8. şampiyonluğunu elde etti.

    Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla 5. kupa sevincini yaşadı.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hakan Çalhanoğlu
    Haberler > Spor > Hakan Çalhanoğlu bir kupa daha kazandı! Inter şampiyonluğu tek golle aldı
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