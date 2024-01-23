- Güncelleme Tarihi:
Hakan Çalhanoğlu bir kupa daha kazandı! Inter şampiyonluğu tek golle aldı
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş
Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde oynanan İtalya Süper Kupa maçında Inter, Napoli'yi 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Milano ekibinde forma giyen Hakan Çalhanoğlu, maç sonu büyük sevinç yaşadı.
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Süper Kupa finalinde Napoli'yi 1-0 yenerek şampiyon oldu.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Suud Üniversitesi Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın 60. dakikasında Giovanni Simeone'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Napoli karşısında baskısını artıran Inter, 90+1. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle kupaya uzandı.
KUPA AVCISI HAKAN ÇALHANOĞLU
Kupayı üst üste üçüncü kez kazanan Inter, toplamda 8. şampiyonluğunu elde etti.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla 5. kupa sevincini yaşadı.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi