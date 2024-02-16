Haliç derbisinde 2 gol var! Kasımpaşa ve Karagümrük puanları paylaştı

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Haliç derbisinde Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarıda Nuno da Costa ile 1-0 öne geçen Beyoğlu ekibi, 38'de Eysseric'in golüne engel olamadı.

Aldığı 1 puanla 5.sıraya yükselen Kasımpaşa, 39 puana ulaştı.

Fatih Karagümrük ise 28 puanla 14.sırada yer aldı.

KASIMPAŞA 1 - 1 FATİH KARAGÜMRÜK ÖZET

4. dakikada Mendes'in çalımlarla ceza sahasına girip açtığı ortada Emre Mor, altıpas çizgisi önünde topa vurdu ancak meşin yuvarlak auta gitti.

8. dakikada Levent Mercan'ın attığı pasla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mendes, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

11. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde Da Costa, ön direkte kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

38. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Sağ taraftan kullanılan taçta topla buluşan Güven Yalçın, topukla pasını Eysseric'e aktardı. Bu oyuncunun ceza yayında yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-1.

57. dakikada Nazım Sangare'nin sağ taraftan açtığı ortada Mendes, topa kafayla vurdu ancak kaleci Ali Emre Yanar meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

84. dakikada Fall'ın pasında topla buluşan Hajradinovic, ceza sahası dışı sağ çaprazından şut çekti. Kaleci Sirigu, bu şut sonrası meşin yuvarlağı çeldi.

KASIMPAŞA - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI KADROLARI

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Dk. 88 Yunus Emre Gedik), Gökhan Gül (Dk. 61 Sadiku), Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Oğulcan Çağlayan (Dk. 75 Rochinha), Da Costa

Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Kourbelis (Dk. 90+2 Feghouli), Bertolacci (Dk. 72 Rohden), Emre Mor (Dk. 78 Can Keleş), Eysseric, Mendes (Dk. 90+2 Marcao), Güven Yalçın (Dk. 78 Lasagna)

Goller: Dk. 11 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 38 Eysseric (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 69 Porozo, Dk. 71 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 78 Emre Mor, Dk. 84 Mendes (Fatih Karagümrük)