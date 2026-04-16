Anadolu Ajansı
Halil Umut Meler’e dev görev! Derbiyi yönetecek
Halil Umut Meler, Yunanistan Süper Ligi’nde oynanacak Panathinaikos–Olympiakos derbisinde görev alacak.
Türk hakem Halil Umut Meler, Yunanistan Süper Ligi'nde oynanacak kritik Panathinaikos – Olympiakos derbisini yönetecek.
- Halil Umut Meler, Yunanistan Süper Ligi'nde Panathinaikos ile Olympiakos arasındaki derbide düdük çalacak.
- Maç, pazar günü Atina'daki Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak.
- Meler'in yardımcı hakemleri İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara olacak.
- Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada bu bilgi duyuruldu.
Halil Umut Meler, Yunanistan Süper Ligi kapsamında oynanacak kritik derbide düdük çalacak.
Meler'in pazar günü oynanacak Panathinaikos – Olympiakos karşılaşmasını yöneteceği duyuruldu.
YARDIMCILARI UYARCAN VE ÖZKARA
Atina’daki Apostolos Nikolaidis Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşmada Halil Umut Meler’in yardımcı hakemliklerini İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.
Yunanistan’ın en önemli derbilerinden biri olarak gösterilen karşılaşmada, hakem ekibinin performansı da yakından takip edilecek.
YORUMLAR