Halil Umut Meler, Yunanistan Süper Ligi kapsamında oynanacak kritik derbide düdük çalacak.

Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Meler’in pazar günü oynanacak Panathinaikos – Olympiakos karşılaşmasını yöneteceği duyuruldu.

YARDIMCILARI UYARCAN VE ÖZKARA

Atina’daki Apostolos Nikolaidis Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşmada Halil Umut Meler’in yardımcı hakemliklerini İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Yunanistan’ın en önemli derbilerinden biri olarak gösterilen karşılaşmada, hakem ekibinin performansı da yakından takip edilecek.

