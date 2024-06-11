Hamit Altıntop çıtayı yükseğe koydu: Hayalimiz Berlin'de final

TFF yöneticisi Hamit Altıntop, “Kasım ayında Almanya ile oynadığımız özel maçta Berlin’i gördük ve oradan çok güzel hislerle ayrıldık. Orayı yeniden hayal ediyoruz” diye konuştu.

TFF’de millî takımlardan sorumlu yönetici Hamit Altıntop, yaklaşan EURO 2024 öncesinde değerlendirmelerde bulundu. İlk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyleyen Altıptop “Adım adım ilerlemeliyiz. Ben oyuncularımız arasında çok iyi bir takım ruhu ve aile ortamı gözlemledim. Tarihimizde üç kere üst üste Avrupa Şampiyonası’na katılmayı ilk defa başaran bir takımımız var. İlk defa gruptan lider çıktık. Çeyrek final, yarı final beklentilerini de normal karşılıyorum” diye konuştu.

AYAKLAR YERE BASMALI

Bununla birlikte ayakları yere basan bir millî takım görmek istediklerini söyleyen Altıptop “Unutmayalım ki son iki turnuvada gruplardan çıkamadık. O yüzden bizim bu turnuvadaki öncelikli amacımız grup etabını geçmek. Her maçımızı bir final havasında oynamalıyız. Hayallerimiz büyük ama maç maç ilerlemek istiyoruz” dedi. Genç bir kadroyla yola çıktıklarını hatırlatan tecrübeli yönetici “Hazırlık maçlarında aldığımız yenilgilerden dersler çıkarmış olmalıyız” sözlerini kullandı.

MÜNİH DE BİZE UYAR

En zor maçın Gürcistan ile oynayacağımız açılış karşılaşması olacağını belirten Altıntop “Portekiz turnuvanın favorilerinden. Çekya da Avrupa şampiyonalarına sürekli katılıyor. Ben yine de gruptan çıkma şansımızı yüksek görüyorum” dedi. Berlin’de final oynama hayali olup olmadığı sorusuna Altıntop “Kasım ayında Almanya ile oynadığımız özel maçta Berlin’i gördük ve oradan çok güzel hislerle ayrıldık. Orayı yeniden hayal ediyoruz. Ayrıca Münih’te oynadığımızı da görmek isterim” cevabını verdi.

FAVORİM FRANSA VE İNGİLTERE

Hamit Altıntop, EURO 2024’le ilgili olarak “Favorim Fransa ve İngiltere. Kendi takımımızı ve Avusturya’yı sürpriz takım olarak gösterebilirim” diye konuştu.

ALTINTOP'TAN İNCİLER

>> “Montella’nın eski bir elit millî futbolcu olması öncelikle büyük bir artı. Dahası, ülkemizde iki yıl görev yapıp, Türk futboluyla ilgili deneyim edinmiş olması çok kıymetli.”

>> “Bütün Türkiye’nin ortak değeri olan millî takımımıza daha fazla sahip çıkılmasını istiyorum. Çünkü söz konusu Türkiye olduğunda, kulüp rekabetini bir kenara bırakmalıyız.”

>>“Futbol camiasında olan bitenleri iyi okuyan, gözlemleyen biriyim. Eleştirilere kapalı biri değilim. Yapıcı eleştirilere her zaman açığım. Doğru bildiğimi söylemekten çekinmem.”

>> “Hakan Çalhanoğlu gibi birisine sahip olmamız çok önemli. 16 yaşından beri millî takımların formasını giyiyor. Serie A’nın en iyi orta saha oyuncusu seçildi. Kıymetini bilmeliyiz.”

>>“Arda Güler, Türk futbol tarihinin en yetenekli oyuncularından biri. İsminin futbol tarihine altın harflerle yazılacağına ve ülkemize uzun yıllar hizmet edeceğine inanıyorum.”