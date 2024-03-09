Hasan Arat, Ahmet Nur Çebi yönetimine salladı: Beşiktaş'a çökmüşler, tapuları perişan edilmiş

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 1. olağan toplantısında gündeme dair açıklamalar yaptı. Arat, ara transfer dönemindeki oyuncular olmak üzere Ahmet Nur Çebi'nin dönemine değinerek dikkat çekici bilgiler verdi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 1. olağan toplantısında açıklamalar yaptı.

Devre arası takıma katılan Ernest Muci'nin menajerinin yüzde 10 komisyon istediğini belirten Hasan Arat, Hüseyin Yücel'in 10 milyon liranın üzerindeki bir rakamı cebinden verdiğini söyledi.

Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'nın takımdaki rolüne değinen Arat, "Daha önce bu sistem olmamış, bir ayda gideceklerini düşündüler. Ama biz çok iyi çalışıyoruz. Samet Aybaba'ya, Feyyaz Uçar'a destek verin. En zor zamanlarda bile kameraların karşısına geçip konuşmak kolay iş değil. Bizlere destek verin" ifadelerini kullandı.

HASAN ARAT: MENAJERLERE 10 MİLYON EURO BORCUMUZ VARMIŞ

Gelir gelmez CAS davalarını karşımızda bulduk. Victor Ruiz davası... Beşiktaş 2 Milyon 728 Bin Euro ceza ödüyor. Zamanında 489 Bin Euro ödemediğimiz için bu oluyor. Tyler Boyd davası açıldı, CAS'ta dava görülüyor. 1 Milyon Euro'ya kadar riski var."

"İstanbulspor'dan bir futbolcuya bonservisinin %50'si 2 milyon euro ödeniyor. Bu futbolcuyu tanıyan var mı? Kerem Atakan Kesgin 1 Milyon 400 Bin Euro'ya alınıyor. Kiralanıyor... Bize karşı oynarken, yedek kulübesinde sarı kart gördü... Bize karşı! Bu isimlerle 5 yıllık sözleşmeler yapılmış. Bunların hepsini ödeyeceksiniz. Kiralık veriyorsunuz, üstüne para ödüyorsunuz."

"Menajerlerle durumumuzu sordum, aramız iyi değilmiş. Meğerse menajerlere 10 Milyon Euro borcumuz varmış! Domagoj Vida'nın menajeri 2 Milyon Eurol'uk dava açtı. İnanılmaz ilişkiler."

"Samet Aybaba, bütün futbolcuların menajerlerinin içeri girişini yasakladı. Kimseyi içeri sokmuyor. Önce sosyal medyada isim ortaya atıyorlar. Menajerler plan yapıyor, oyuncuyu almak durumunda bırakıyorlar. Asıl transferi yazın yapalım diye karar verdik."

'MUCİ İLE GECE YARISI ANLAŞTIK'

Ernest Muci'yi Legia Varşova vermedi. Çünkü çok kıymetli oyuncuları. Gece yarısı anlaştık. Oyuncunun menajeri izin vermedi. Sonra gece 02:00 gibi geldi. Oyuncuyu, Aston Villa istiyordu. Muci'yi kamptan çağırdılar ve hemen imza attırdık.

"Al-Musrati'yi önemli kulüpler almak istemiş. Al-Musrati ile menajersiz anlaştık, menajeri yok! Menajeri olmadan anlaştı. Kısa bir süre önce evladı oldu. Ülkesinde 'Kartal' yerine geçen Yousif ismini oğluna verdi."

"Besar Gudjufi diye bir oyuncumuz var, kim olduğunu biliyor musunuz? Kimse bilmiyor. 5 yıllık sözleşme imzalanmış, her ay para alıyor. Kiralık yolladık. Neden, nasıl alındığını bilen yok."

HASAN ARAT: BAŞKAN DA PARASINI ALMIŞ

"Senetler varmış, sevindik alacağımız var diye. Senetler ortada yok. Başkan da parasını almış, herkes parasını almış. Beşiktaş'ın kimseye borcu yok, bunu boşuna sormuyoruz. Beşiktaş'ın mallarının nasıl kiraya verildiğini, ne dramlar yaşandığını anlayamazsınız. Beşiktaş'a çökmüşler. Kongre üyeleri çökmüş. Bunu bu kulübe yapmayın. Beşiktaş'ın yüzlerce tapusu var, aklınız durur ama bunlar perişan edilmiş. Fulya'daki binalarımız 20-25 yıllığına, Akatlar 30 yıllığına kiralanmış."