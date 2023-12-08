Hasan Arat, Serdar Saatçı için harekete geçti: Oğlumuzu geri verin

8 Aralık 2023 07:05 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 07:06

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’tan ses getiren hamleler gelmeye devam ediyor. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar’ı takımda Rıza Çalımbay’la buluşturan siyah beyazlıların yeni patronu, öze dönüş projesi kapsamında attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Beşiktaş’ın altyapısından yetişen ve geçen sezon sürpriz bir şekilde Braga’nın yolunu tutan Serdar Saatçı için harekete geçti. Paris’te PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile görüşen Arat, 20 yaşındaki stoperi resmen istedi.

SÖZ VERDİ

Katarlı Nasser Al-Khelaifi’nin, Braga’da hisseleri bulunması sebebiyle böyle bir girişimde bulunan Arat’ın, görüşmede Serdar Saatçı için “Our son”(Oğlumuz) ifadesini kullandığı ve Beşiktaş Akademi’den çıkan genç oyuncuyu Beşiktaş’a geri kazandırmak için ricada bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine Nasser Al-Khelaifi, Braga cephesiyle görüşmede bulunacağının ve elinden geleni yapacağının sözünü verdi. Öte yandan Serdar Saatçı’nın da Beşiktaş’a geri dönmeyi çok istediği öğrenildi.

PERFORMANSI ALKIŞ ALIYOR

Serdar Saatçı bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Braga’nın ligdeki altı maçına ilk 11’de başlayan 20 yaşındaki stoper, 2-1 kaybedilen Real Madrid maçında da 90 dakika görev yapmış ve performansıyla beğeni toplamıştı. Saatçı, 2021’de 13 eksikle gidilen ve 2-0 kaybedilen Şampiyonlar Ligi’ndeki Ajax maçına da ilk 11’de başlamış ve başarılı bir oyun ortaya koymuştu.