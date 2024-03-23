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Haberler > Spor > Hasan Arat'tan dev transfer hamlesi! Beşiktaş'ın sezon sonu planı belli oldu

Hasan Arat'tan dev transfer hamlesi! Beşiktaş'ın sezon sonu planı belli oldu

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Hasan Arat&#039;tan dev transfer hamlesi! Beşiktaş&#039;ın sezon sonu planı belli oldu

Spor Haberleri

Yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, yaz transfer dönemi için hazırlara başladı. Yurt dışındaki gurbetçi isimleri belirleyen Siyah-beyazlılar, yerli gücünü arttırmak istiyor.

Süper Lig'de bu sezon taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, yeni sezonda şampiyon olmak için girişimlerini hızlandırdı. 

Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezon gerisinde kalan Siyah-beyazlılar, kadro kalitesini yükseltmek için yıldız adaylarına yöneldi.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş'ın transferde rotasını ilk olarak gurbetçi futbolculara çevireceği öğrenildi. 

Hasan Arat'tan dev transfer hamlesi! Beşiktaş'ın sezon sonu planı belli oldu - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'TAN ŞAMPİYONLUK HAMLESİ

Son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen Can Uzun ve Kenan Yıldız gibi isimleri yetenekli oyuncuları kaçırmak istemeyen yönetimin, scout ekiplerini görevlendirdi.

Devre arasında Ernest Muci ve Al - Musrati'yi transfer eden Beşiktaş'ın sezon sonunda kadroda büyük değişime gitmesi bekleniyor.

Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar, Rebic, Chamberlain ve Amartey ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş'ın Cenk Tosun ve Salih Uçan ile de sözleşme yenilemesi beklenmiyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
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