Hasan Arat'tan transfer açıklaması! 'Vaktimiz var'

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, olağanüstü üyelik ve sicil kurulu seçimlerinde oy kullandıktan sonra açıklamalar yaptı. Arat, "Çok sakin ve dikkatli gideceğiz. Vaktimiz var ve bu vakti doğru kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde yaptığı olağanüstü üyelik ve sicil kurulu seçimlerinde oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

20-30 YILIN ŞEKİLLENECEĞİ BİR DEĞİŞİKLİK

Üyelik ve sicil kurulu seçimine ilişkin Hasan Arat, "Sicil kurulu seçimi güzel bir ortamda gerçekleşiyor. Çok adaylı seçim olması her zaman güzel. Kulübü için bu çalışmaları yapan aday arkadaşlarımızı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Bugün çıkacak sonuçlara camiamızın büyük bir hassasiyetle yaklaşacağını düşünüyorum. Büyük bir tüzük değişikliği yapılmıştır. Beşiktaş'ın önümüzdeki 20-30 yılını şekillendirecek bir değişikliktir. Tüm yönetim kurulu adına bu seçimlere gösterilen ilgi için teşekkür ediyorum." dedi.

DESTEĞİNİZİ EKSİK ETMEYİN

Yeni sezon hazırlıkları için Hasan Arat, "Biz hocamızla dün toplantı yaptık. Çok iyi hazırlıklarımız var. Yarın sezon açılışı olacak. Çok umutluyuz. Transfer komitemiz çok önemli çalışmalar yapıyor. Tüm camiamıza başarılar diliyorum. Lütfen desteğinizi eksik etmeyin. Hepimizin hataları, inişleri ve çıkışları olabilir. Hüseyin beyin transfer çalışmalarının desteklenmesini istiyorum. Basketbolda erkek ve kadın takımımızın tüm transferleri tamamlandı." ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN BEY'İN KATKILARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Hasan Arat transferle ilgili soruya, "Çok sakin ve dikkatli gideceğiz. Vaktimiz var ve bu vakti doğru kullanacağız." cevabını verdi. Rafa Silva transferinin detaylarını paylaşan Hasan Arat, "Rafa Silva konusunda Hüseyin bey uzun süredir çalışıyordu. Suudi Arabistan devrede olduğu için pek mümkün gözükmüyordu. Hüseyin bey çok önemli katkılar yaparak bu transferi gerçekleştirdi. Böyle bir yöneticimiz olduğu için çok mutluyuz." açıklamasında bulundu.

HÜSEYİN YÜCEL'DEN AÇIKLAMA

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel ise şunları kaydetti:

"Bugün aslında kötü günlerimizden kurtulduğumuz günler. Daha güzel günler görecek Beşiktaş taraftarı. Tek isteğim bizleri desteklemeleri. Sosyal medya çok fazla asılsız transfer haberleri çıkıyor. Resmi hesabımızı takip etmelerini istiyorum. Mitrovic'i yazıyorlar, 50 milyona giden bir oyuncu mümkün değil."