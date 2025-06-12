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Hedefteki 5 yıldızdan 1'i tamam! İşte Galatasaray'ın listesindeki diğer isimler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Leroy Sane'yi İstanbul'a getiren Galatasaray, gözünü listesindeki diğer yıldızlara çevirdi. Sarı kırmızılılar, temasa geçtiği isimlerle sözleşmeyi erkenden imzalamak ve Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir giriş yapmak istiyor. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde başarı için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, bu sezon transfer piyasasını sallayacak gibi görünüyor.

İlk bombayı Leroy Sane ile patlatan sarı kırmızılılar, Bayern Münih'i reddeden yıldız ismi aynı gün içinde bitirip gece geç saatlerde İstanbul'a getirdi. Sane'yi KAP'a bildiren Galatasaray, şimdi de gözünü listesindeki diğer adaylara çevirdi.

İŞTE LİSTEDEKİ 4 YILDIZ

Sözcü'nün haberine göre; Galatasaray'ın yeni hedefi Bernardo Silva ve İlkay Gündoğan. Manchester City'den ayrılması beklenen iki yıldızla pazarlıkların son aşamaya geldiği ifade edildi.

Öte yandan devre arasında gündeme gelen Mikautadze için Lyon'la tekrar temasa geçildi. Kaleci için ise bonservisi Chelsea'de bulunan Djordje Petrovic için kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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