Herkes Fenerbahçe dedi, o ters köşe yaptı! Genç isimden sürpriz transfer

Adı birkaç hafta önce Fenerbahçe'yle anılan Uchenna Ogundu'nun yeni adresi belli oldu. 19 yaşındaki santrfor, bedelsiz olarak Süper Lig ekibine imzayı attı.

Şanlıurfaspor formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Nijeryalı Uchenna Ogundu'nun yeni takımı belli oldu.

Takımıyla sözleşmesi sona eren ve ismi Süper Lig devi Fenerbahçe ile anılan Uchenna Ogundu, Alanyaspor ile 3 yıllığına anlaştı.

Düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarına genç isimlerle başladıklarını söyledi. Her zaman gençlere öncelik veren ve şans tanıyan bir kulüp olduklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, "İki genç yeteneğimizi ailemize dahil ediyoruz. Uchenna Ogundu inşallah Şanlıurfaspor'da olduğu gibi Alanyaspor'da da iyi bir çıkış yakalayacak. Diğer taraftan Adana Demirspor'dan İzzet Çelik ise iyi bir sezon geçirdi. Bu senenin inşallah her iki kardeşimize de hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"BURAYA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Uchenna Ogundu da Alanya'da çok iyi karşılandığını dile getirerek şöyle dedi:

"Başkanımıza ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Kulübe ve diğer personellere de teşekkür ediyorum. Bana çok yakın davrandılar. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bugünden itibaren her şeyimi, verip çalışmalarıma başlayacağım.''

Lig'de geride kalan sezonda 19 maça çıkan golcü oyuncu, 6 gol ve 2 asist ile mücadele etti.

İZZET ÇELİK DE ALANYASPOR'DA

Öte yandan Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor forması giyen genç orta saha İzzet Çelik'i de 4 yıllığına kadrosuna kattı.

İmza töreni Ogundu ile birlikte gerçekleşen İzzet Çelik, "Öncelikle Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Buraya gelmem için çok çabaladı. Bu forma altında elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyorum. Tekrar teşekkür ederim" dedi.