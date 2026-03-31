U21 Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan maçında bir anda yere yığıldı. Korkmaz'a ilk müdahale saha kenarında yapılırken 43 yaşındaki teknik adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hakem, Korkmaz'ın hastaneye kaldırılmasının ardından, iki takımın oyuncularını soyunma odasına gönderdi. TFF'den yapılan açıklamada, Korkmaz'ın ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşadığı ve bilincinin açık olduğu belirtildi.

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan'a konuk olan U21 Milli Takım'da Teknik Direktör Egemen Korkmaz, hakeme yaptığı itiraz sonrası yere düştü.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Hırvatistan'ın Osijek kentinde bulunan Opus Arena'da oynanan maçın 35. dakikasında Demir Ege Tıknaz'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonrası saha kenarında sert bir şekilde hakeme itirazda bulunan Egemen Korkmaz, ayağının kaymasıyla yere düştü. Bir süre yerden kalkamayan Korkmaz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla sahadan ayrıldı.

KORKMAZ'IN BİLİNCİ AÇIK

Korkmaz'ın bilincinin açık olduğu ve tedbir amaçlı hastanede kontrollerinin yapılacağı belirtildi.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Egemen Korkmaz'ın sağlık durumu hakkında bir açıklama yayımlayan TFF, "Ümit Millî Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, bugün Osijek şehrindeki Opus Arena'da Hırvatistan ile oynanan 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının 35. dakikasında ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşamıştır. Başında düşmeye bağlı şişlik oluşan Korkmaz'a ilk müdahale saha kenarında sağlık heyetimiz tarafından yapılmıştır. Bilinci açık olan ve tetkikler için kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verdi.

NELER OLDU?

U21 Milli Takımı'nda Demir Ege Tıknaz, 36. dakikada ikinci sarı kartı gördü ve takım 10 kişi kaldı. Hakeme itiraz eden Teknik Direktör Egemen Korkmaz, ceketini çıkarttığı anda yere yığıldı. Hakem iki takımın oyuncularını soyunma odasına gönderdi. Egemen Korkmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

