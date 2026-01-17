Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Minnesota Timberwolves'u 110-105 mağlup etti. Rockets'ta Kevin Durant 39, milli oyuncu Alperen Şengün 25 sayı attı.

NBA'de Houston Rockets, sahasında Minnesota Timberwolves'u yıldız oyuncularının performansıyla 110-105 yenerek, sezonun 24'üncü galibiyetini elde etti.

Toyota Center'da oynanan maçta Kevin Durant 39 sayı, milli basketbolcu Alperen Şengün ise 25 sayı, 14 ribaunt ve 3 asistle oynadı. Thunder karşısında üç sayılık atışlarda 5'te 0 yapan Durant, Timberwolves potasında 6 üç sayılık atışta isabet bularak, sezonun en iyi performansını sergiledi.

Alperen Şengün

Timberwolves'ta Julius Randle'ın 39 sayılık çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Kenardan gelen Naz Reid, 25 sayı, 9 ribauntla oynadı.

CAVALIERS, MOBLEY'NİN SMACIYLA KAZANDI

Philadelphia 76ers'ı 117-115 yenen Cleveland Cavaliers, rakibiyle deplasmanda oynadığı üst üste iki maçtan da galip ayrıldı.

Cavaliers'ta Jaylon Tyson 39 sayıyla kariyer rekoru kırarken, Evan Mobley'nin bitime 4,8 saniye kala yaptığı smaç galibiyeti getirdi. Son çeyrekte 11 sayı geriden gelen konuk takımda, Donovan Mitchell 13 sayı, 12 asist, 9 ribauntluk katkı sağladı.

76ers'ta ise Joel Embiid 33 sayı, Tyrese Maxey ise 22 sayı, 9 asist, 5 top çalma performansı sergiledi. 15 dakika süre alan milli basketbolcu Adem Bona, 4 sayı, 4 ribaunt, 3 blokla maçı tamamladı.

Adem Bona

