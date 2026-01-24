Houston Rockets'ta 5 maçlık kötü seri sona verdi: Alperen Şengün'den 19 sayı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Detroit Pistons'ı 111-104 mağlup etti.
- Rockets'ta Kevin Durant 32 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ile oynadı.
- Alperen Şengün 19 sayı, 5 asist kaydetti.
NBA'de Houston Rockets, Little Caesars Arena'da karşılaştığı Detroit Pistons'ı 111-104 yenerek, 5 maçlık deplasman mağlubiyeti serisine son verdi.
Sezonun 27'nci galibiyetini alan Rockets'ta Kevin Durant 32 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle takımını sırtlarken; milli basketbolcu Alperen Şengün 19 sayı, 5 asist, Reed Shepherd 18 sayı kaydetti.
Jalen Duren'in 18 sayı, 7 ribauntla oynadığı Pistons'ta Isaiah Stewart 16 sayı, Ronald Holland 13 sayıyla maçı tamamladı.
THUNDER SAHASINDA KAYBDETTİ
Geçtiğimiz sezonun iki finalistini karşı karşıya getiren maçta Indiana Pacers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 117-114 yendi.
Pacers'ta Andrew Nembhard 27 sayı, 11 asist, Jarace Walker 26, Pascal Siakam 21 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Sakatlıklarla boğuşan Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 47 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Chet Holmgren 25 sayı, 13 ribaunt, 3 blokla oynadı.