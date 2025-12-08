Türkiye Gazetesi
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan basın toplantısı kararı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 9 Aralık Salı günü saat 12.00'de basın mensuplarının karşısına çıkma kararı aldı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbol günemine dair 9 Aralık Salı günü saat 12.00'de Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.
Basın toplantısında hangi konuların ele alınacağı merak konusu olurken; Hacıosmanoğlu'nun önemli açıklamalar yapması bekleniyor.
"GEREKENİ YAPACAĞIM"
TFF Başkanı, 3-2 sonuçlanan Galatasaray–Samsunspor maçının uzatma dakikasındaki penaltı tartışmasına dair, "Köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım" demişti.
