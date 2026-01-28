Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile deplasmanda yapacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Premier Lig ekibi Manchester City ile bugün TSİ 23.00'te oynayacakları Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci hafta mücadelesini değerlendirdi.

"GALİP GELECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Tivibu'ya konuşan Hatipoğlu, "Galatasaray için dünyanın her yerinde çok büyük bir sevgi seli ve bir taraftar topluluğu var. Bugüne kadar hangi ülkeye, hangi şehre gittiysek çok güzel karşılandık. Manchester da böyle. Herkesin ortak beklentisi çok iyi bir maç oynamak ve buradan güzel bir oyunla galibiyetle ayrılmak. Buna inanıyoruz. Galatasaray, Avrupa'da neler başardığını geçmişte de bu sene de gösterdi. Özellikle İngiliz takımlarına karşı başarılı oluyoruz. Galatasaray'ın kuruluş amacı bu. Kurucumuz Ali Sami Yen'in hedefi bu; Türk olmayan takımları yenmek. Biz de kulüp olarak bu misyonla yolumuza devam ediyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ile buradan güzel güzel bir sonuçla ayrılır, yolumuza devam ederiz" dedi.

İbrahim Hatipoğlu

"OKAN BURUK TAKIMI ÇOK İYİ HAZIRLADI"

Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, "Okan Hocamız, ilk bu sezon Liverpool maçında gördüğümüz, geçen hafta Atletico Madrid karşılaşmasında izlediğimiz gibi çok iyi hazırlıyor takımı. Bu önemli maçlara ve çok güzel mücadeleler çıkıyor ortaya. Bu maçta da böyle bir mücadele bekliyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki son grup maçlarının hepsi aynı saatte oynanacak ve bu maçlar içinde en çok izlenen, en güzel maç adayı Manchester City-Galatasaray maçı. Bu güzel maçta Galatasaray kendine yakışanı yapacaktır" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası