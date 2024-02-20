Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > İcardi'de son dakika! Video montaj çıktı

    İcardi'de son dakika! Video montaj çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: Milliyet
    - Güncelleme:
    İcardi&#039;de son dakika! Video montaj çıktı
    İcardi, Haber

    Spor Haberleri  / Milliyet

    Ankaragücü maçında Sarı Lacivertli taraftarlara yaptığı hareketle PFDK'ya sevk edilmesi istenen İcardi'nin videosunun montaj olduğu kaydedildi.

    Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin sosyal medyada gündem olan videosu için harekete geçeceği öne sürüldü.

    Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray Kulübü, Icardi için hazırlanan montaj video hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

    Icardi'nin medyaya düşen bu görüntüsünün montaj olduğunu düşünen sarı kırmızılı takım, bunu gündeme getirenleri şikayet edeceği aktarıldı.

    Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ettiği maçta Icardi'nin tribünlere hareket çektiği bir video gündeme düşmüştü.

    Bu videonun gündeme düşmesiyle birlikte Fenerbahçeli taraftarlar ve sarı lacivertli takımın genel sekreteri Burak Kızılhan, Arjantinli golcü için ceza talep etti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Milliyet
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Arda Güler olmadı ama Yusuf Yazıcı olacak! Menajeri Barcelona'nın ismini açıkladı - SporArda Güler gitmedi ama milli yıldız Barcelona'ya gidecekAnkaragücü TFF'ye gidiyor! İcardi'nin hareketi için başvuru - SporAnkaragücü TFF'ye gidiyor! İcardi'nin hareketi için başvuruBayern Münih birbirine girdi! Tuchel'i isteyenler, istemeyenler... - SporBayern Münih birbirine girdi! Tuchel'i isteyenler, istemeyenler...'Karnına kasti yumruk atıyor' VAR kayıtları ilk kez açıklandı - SporSüper Lig'de ilk kez VAR kayıtları açıklandı!Görüntüler ortada İcardi PFDK'ya... Fenerbahçe ceza istedi - SporGörüntüler ortada İcardi PFDK'ya... Fenerbahçe ceza istediSzymanski giderse buna en çok Fred üzülür! Milan, Sociedad ve Napoli İstanbul'a geliyor - SporMilan, Sociedad, Napoli Kadıköy'e geliyorOkan Buruk, Zaha'yı affetmedi Tete'yi ödüllendirdi - SporOkan Buruk, Zaha'yı affetmedi Tete'yi ödüllendirdi
    Sonraki Haber Yükleniyor...