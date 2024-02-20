İcardi'de son dakika! Video montaj çıktı

Ankaragücü maçında Sarı Lacivertli taraftarlara yaptığı hareketle PFDK'ya sevk edilmesi istenen İcardi'nin videosunun montaj olduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin sosyal medyada gündem olan videosu için harekete geçeceği öne sürüldü.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray Kulübü, Icardi için hazırlanan montaj video hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

Icardi'nin medyaya düşen bu görüntüsünün montaj olduğunu düşünen sarı kırmızılı takım, bunu gündeme getirenleri şikayet edeceği aktarıldı.

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ettiği maçta Icardi'nin tribünlere hareket çektiği bir video gündeme düşmüştü.

Bu videonun gündeme düşmesiyle birlikte Fenerbahçeli taraftarlar ve sarı lacivertli takımın genel sekreteri Burak Kızılhan, Arjantinli golcü için ceza talep etti.