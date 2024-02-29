İki maç sonra kazanan Fatih Terim: Samet Akaydin için çok mutluyum

Yunanistan Süper Ligi'nin 25. haftasında Aris'i konuk eden Panathinaikos, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Normal sezonun son haftasına yaklaşan Atina temsilcisi, şampiyonluk hasretine son vermeyi planlıyor.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 25. haftasında Aris'i 2-0 devirdi.

Ligde 2 maç sonra kazanan Fatih Terim'in öğrencileri gelecek hafta OFI'ye konuk olacak.

Ev sahibi ekibin gollerini 3. dakikada Anastasios Bakasetas ve 52. dakikada Fotis Ioannidis kaydetti.

FATİH TERİM: SAMET AKAYDİN İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Maç sonrası galibiyeti değerlendiren Fatih Terim, "Bakasetas bugün olması gerektiği gibiydi. Palacios bugün hem savunmada hem de hücumda çok iyi oynadı. Bugünkü savunmamız da iyiydi. Top rakipteyken sahadaki her noktayı çok iyi kapattık. Top bizdeyken, üzerinde çalıştığımız ve istediğimiz şeyi düzenli olarak yaptık. İlk yarıda durum çok farklı olabilirdi. 5-6 şansımız vardı. İkinci yarıda ise Philip erken sarı kart görmesine rağmen çok iyi oynadı. Çünkü bildiğiniz gibi Juancar sakattı ve yedeği yoktu." ifadelerini kullandı.

Devre arası Fenerbahçe'den kiralanan Samet Akaydin'a da değinen Terim, "Bugün hem Samet Akaydın hem de Vitor Hugo adına çok mutlu oldum. Kolay değil ama kendilerine ne kadar güvenirlerse bize o kadar çok şey verecekler. Hem hücumda hem savunmada çok üst düzeyde oynadık. Bugün stada gelen taraftarlarımızın ve bizi televizyonda gören taraftarlarımızın memnun olduğunu düşünüyorum." dedi.