Galatasaray'ın, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva'nın transferi için şimdiden harekete geçtiği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan'ın, eski takım arkadaşının transferi için devreye girdiği konuşulurken; Portekizli yıldızın 3 yıllık maliyeti de ortaya çıktı.

Dries Mertens'le yolların ayrılmasının ardından 10 numara mevkisinde boşluğu bir türlü dolduramayan Galatasaray'ın, bu eksikliği Premier Lig devi Manchester City ile 2 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Bernardo Silva ile doldurmayı hedeflediği öne sürüldü.

Barnardo Silva

İLKAY'DAN TRANSFER HAMLESİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Suudi Arabistan, İtalya, İspanya ve ABD'den birçok teklif alan 31 yaşındaki Portekizli yıldız için sarı-kırmızılı kulüp adına ilk teması İlkay Gündoğan kurdu ve eski takım arkadaşına Galatasaray'ı anlattı.

İlkay GÜndoğan, Manchester City formasıyla

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR KÖŞE YAZILARI Nhaga tehlikesi: Kulübede unutulan yetenek

3 YILLIK MALİYETİ 50 MİLYON EURO

Haberde, yıldız oyuncunun 3 yıllık maliyetinin imza parasıyla birlikte yaklaşık 50 milyon euro olduğu aktarıldı. Yönetimin ise Bernardo Silva için ayıracağı bütçeyi henüz netleştirmediği belirtildi.

2025-2026 PERFORMANSI

Bernardo Silva, bu sezon 43 maçta 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi. Deneyimli futbolcu, 10 numara dışında sağ açıkta ve merkez orta sahada görev yapabiliyor.

Manchester City formasıyla 268 maçta birlikte mücadele eden İlkay Gündoğan ile Bernardo Silva, birbirlerine 4'er gol attırdı.





