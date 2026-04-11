Nijeryalı oyuncunun kırık olan sağ kolu çelikten beş kat daha güçlü ancak tüy gibi hafif zırhla koruma altına alınacak. Osimhen derbide böyle sahne alacak…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Liverpool maçında rakibiyle girdiği mücadelede sağ kolunda kırık oluşan Victor Osimhen sahalara dönmek için artık gün sayıyor.

DERBİYE HAZIRLANIYOR

Galatasaray’ın en etkili silahı olan Osimhen için kulüp doktorları sağ kolunu koruyacak bir zırh geliştirdi. Karbon fiberden yapılan zırh, çelikten beş kat daha güçlü ancak bir tüy kadar da hafif. Böylece Osimhen’in koluna gelecek darbelerden etkilenmesinin önüne geçilmiş olacak. Teknik direktör Okan Buruk Gençlerbirliği maçında olmasa da Fenerbahçe ile oynanacak derbide yıldız oyuncuyu 11’de sahaya sürmeyi planlıyor.

Karşınızda Osiman! Galatasaray'ın süper yıldızı daha da güçlenecek

MASKEDEN SONRA ZIRH

Galatasaray, Osimhen’in yokluğunda Trabzonspor’a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük yara almış ancak Göztepe ile oynanan erteleme maçını kazanarak en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile olan puan farkını yeniden 4’e çıkarmayı başarmıştı. Osimhen’in koluna takılacak aparat FIFA ve lig kurallarına uygun olacak. FIFA, rakibi ve oyuncuyu sakatlayabilecek aparatların kullanılmasına izin vermiyor. Kendisiyle özdeşleşmiş yüz maskesiyle fenomen hâline gelen Osimhen, kolundaki zırhla gerçek bir süper kahramana dönüşecek.

ONSUZ OLMUYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıkan Victor Osimhen ligde 12 gol atarken, Şampiyonlar Ligi’nde 7 gol kaydederek vazgeçilmez bir isim olduğunu gösterdi. Galatasaray Osimhen’siz çıktığı maçlarda Süper Kupa’yı Fenerbahçe’ye kaptırdı, ligde Konyaspor ve Trabzonspor’a yenilirken Gaziantep FK ile berabere kaldı.

GS CAFE PROJESİ HAYATA GEÇİYOR: KAHVELER CİMBOM’DAN

Galatasaray, GS Cafe projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Franchise yoluyla ilk yılda hedef 100 kafe zincirine ulaşmak. İlk yılda 15 milyon avro gelir hedefleyen sarı kırmızılıların projesi için iki hafta içinde 500 başvuru yapıldı. Yurt dışına da açılmayı planlayan sarı kırmızılıların hedefi GS Cafe’yi global bir kafe zinciri hâline getirmek.

200’ÜNCÜ MAÇINA ÇIKIYOR: BARIŞ ALPER’İN İKİNCİ DALYASI

Galatasaray’ın jokeri Barış Alper Yılmaz, Kocaelispor karşılaşmasıyla birlikte sarı kırmızılılarda 200. resmî maçına çıkacak. 2021 yılında Keçiörengücü’nden transfer olan Barış Alper 199 maçta 36 gol attı, beş kupa sevinci yaşadı. Bu sezon takımda en çok forma giyen oyuncu olan Barış, 43 maçta yer aldı.

