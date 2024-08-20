İlkay umudu! G.Saray, Barcelona’dan ayrılması gündemde olan yıldız için pusuda

Haziran ayında oyuncunun amcası ile ilk görüşmeyi yapan sarı kırmızılılar, Devler Ligi’ne kalıp limiti açarsa, Barcelona ve İlkay ile de masaya oturacak.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Cimbom adına yarınki Young Boys maçının anlam ve önemi çok farklı. Hem maddi hem manevi anlamda.

KADROYA ALINMADI

Eğer sarı kırmızılılar play-off turunu geçer ve Şampiyonlar Ligi’ne kalırsa 1 milyon avroluk limitini açıp yeni transferler yapabilecek. Ve o transferler arasında manevi anlamda da sarı kırmızılı kulübe gönül veren İlkay Gündoğan var. Şu anda Barcelona forması giyen Almanya doğumlu gurbetçi oyuncu, Türkiye için 2025’i işaret etse de son Valencia maçında kadroya alınmaması ayrılık ihtimallerini güçlendirdi.

KALACAKTI ANCAK

Sarı kırmızılı yönetim İlkay Gündoğan konusunda ilk girişimi haziran ayında yapmıştı. Amcası İlhan Gündoğan ile yapılan görüşmede oyuncunun durumu ve şartları sorulmuştu. 33 yaşındaki oyuncu ise takımın başına Hansi Flick’in getirilmesi sebebiyle umutluydu ve “Bir yıl daha Barcelona’da kalacağım” diyordu. Son olayların ardından işler değişti. Ayrılığı pamuk ipliğine bağlı olan İlkay Gündoğan için ciddiyetini tekrar ifade eden Cimbom, Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalınmasının ardından kulübü ve oyuncu ile masaya oturacak.

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BİTİRİCİ AMCA!

Limitleri zorlayan Galatasaray, Barcelona’da aylık 650 bin avro alan İlkay Gündoğan’ın da mutlu olacağı bir paket hazırlığında. Eğer İlkay işi olursa 10 numara transferi rafa kalkacak. Bu transfer görüşmelerinde zamanında Domenec Torrent’in gelişinde etkili olan amca İlhan Gündoğan da önemli bir faktör.

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ALMANYA’YI BIRAKTI

İlkay Gündoğan, Almanya Millî Takımı kariyerini sonlandırdığını duyururken, “Oynadığım 82 maç dolayısıyla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK: ONU KİM İSTEMEZ İLKAY'IN PEŞİNDEYİZ

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, “İlkay Gündoğan’ın elbette peşindeyiz. Onu kim istemez. Fakat Barcelona’dan ayrılıp ayrılmayacağı kesin değil. Bendeki bilgi Barcelona’da kalmak istediği yönünde” açıklaması yaptı. Başkan, Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşananlar için de, “Başından beri itidal dedik. Bunlar güzel değil. Gittikçe de tırmanıyor” sözlerini kullandı.

AVRUPA SINAVLARI…

Hakemler açıklandı

∂ Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray’ın yarınki Young Boys mücadelesini Alman Daniel Siebert, perşembe günü Beşiktaş’ın Lugano ile yapacağı maçı Danimarkalı Morten Krogh, Trabzonspor’un St. Gallen karşılaşmasını Portekizli Miguel Nogueira, Başakşehir’in St. Patrick’s Athletic sınavını Finlandiyalı Muhammed Al-Emara yönetecek.