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İmza atmadan ülkesine dönmüştü, geri geldi! Dan Agyei artık Süper Lig'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İmza atmadan ülkesine dönmüştü, geri geldi! Dan Agyei artık Süper Lig&#039;de
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Süper Lig ekibi Kocaelispor, İngiliz forvet Daniel Ebenezer Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Körfez ekibi, İngiltere 3. Lig'de mücadele eden Leyton Orient takımından santrafor Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile anlaşma sağladı.

Hafta ortasında Kocaeli’ye gelerek sağlık kontrollerinden geçen İngiliz oyuncu, bugün Kocaelispor'a 2 yıllık imza attı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Dan Agyei. Kulübümüz, futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

'İMZA ATMADAN GİTTİ' DENMİŞTİ

Dün Kocaeli yerel medyasında yer alan haberlerde, golcü ismin şehre geldiği, sağlık kontrolünden geçtiği ve ardından stadı gezdikten sonra imza atmadan ülkesine döndüğü iddia edilmişti. Haberlere göre, Dan Agyei’nin menajeri, oyuncunun sözleşmesini imzalayıp online olarak Kocaelispor’a göndereceğini yetkililere iletmişti.

Tüm bu haberlerin ardından gelen 2 yıllık imza, taraftarın aklındaki soru işaretlerinin sona ermesini sağladı.

54 MAÇTA 13 GOL, 9 ASİST

Öte yandan geçen sezon 44'ü lig maçı olmak üzere 54 resmi müsabakada oynayan 28 yaşındaki oyuncu, 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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