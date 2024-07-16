İngiltere Milli Takımı, Gareth Southgate ile yollarını ayırdı! Yerine düşünülen ilk isim belli oldy

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 16 Temmuz 2024 13:43 - Güncelleme: 16 Temmuz 2024 13:49 - Güncelleme:

Euro 2024, İngiltere Milli Takımı, Haber

Spor Haberleri

EURO 2024 finalisti İngitere Milli Takımı, Gareth Soutgate ile devam edilmeyeceğini duyurdu. Yerine konuşulan ilk aday belli oldu.