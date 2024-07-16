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İngiltere Milli Takımı, Gareth Southgate ile yollarını ayırdı! Yerine düşünülen ilk isim belli oldy

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İngiltere Milli Takımı, Gareth Southgate ile yollarını ayırdı! Yerine düşünülen ilk isim belli oldy
Euro 2024, İngiltere Milli Takımı, Haber

Spor Haberleri

EURO 2024 finalisti İngitere Milli Takımı, Gareth Soutgate ile devam edilmeyeceğini duyurdu. Yerine konuşulan ilk aday belli oldu.

Almanya düzenlenen EURO 2024'ü ikinci olarak tamamlayan İngiltere Milli Takımı, teknik direktörü Gareth Soutgate'nin biletini kesti.

Son 2 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynamasına rağmen şampiyon olamayan İngilizler, Soutgate ile yollarını ayırdığını duyurdu.

İngizlerin 2026 Dünya Kupası'na özel olarak Liverpool'dan ayrılan Jürgen Klopp için teklif yapacağı iddia edildi.

Düzenleyen:  - Spor
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