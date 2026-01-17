Orta sahaya takviye yapmak isteyen G.Saray, Club Brugge ile pazarlıklara başladı. Sarı kırmızılılar, 25 milyon avroluk bonservis beklentisini 20’ye düşürdü…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Ara transfer döneminde kadrosuna merkez orta saha oyuncusu transferi planlayan Galatasaray’da yaşanan gelişmeler Raphael Onyedika’nın en doğru opsiyon olacağı görüşünü öne çıkardı.

BURUK ONAYLAMIŞTI

Talip olunan oyuncu ve kulüplerin astronomik talepleri ve Hakan Çalhanoğlu için de İnter’in, “Kaptanımız ve en önemli oyuncumuzu Serie A’da şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi’nde de hedeflerimiz varken bırakamayız” cevabı, sarı kırmızılıları sezon başında teknik direktör Okan Buruk’un da onay verdiği Onyedika’ya yönlendirdi.

Raphael Onyedika

FOFANA EL YAKTI

Milano’da transfer görüşmesi yapılan Youssouf Fofana için İtalyan ekibi zorunlu satın alma opsiyonu ile Galatasaray’dan 40 milyon avro istedi. Milan’da 3,5 milyon avro kazanan Fofana da Galatasaray’dan 8 milyon avro talep edince Onyedika defteri yeniden açıldı. Club Brugge, 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun bonservis bedelini pazarlıklar sonrasında 25 milyondan 20 milyon avroya indirdi. İstikrarı, yaşı ve istediği yıllık ücretin de makul seviyede olması sebebiyle sarı kırmızılılar Onyedika konusunda temasları yoğunlaştırma kararı aldı.

UÇAĞI BİLE AYARLANDI OSİMHEN HAZIRLIĞI

Afrika Kupası’nın üçüncülük maçında bu akşam Nijerya ile Mısır karşı karşıya gelecek. Nijerya forması giyen Victor Osimhen, bu maçın hemen ardından özel uçakla İstanbul’a getirilecek. Osimhen’in pazartesi günü idmana katılması, çarşamba günü de Atletico Madrid maçında sahada olması planlanıyor.

MENAJERİ KAFA KARIŞTIRDI TORREİRA GİDİYOR MU?

Lucas Torreira’nın menajeri Pablo Bentancur, Uruguay’da yayın yapan El Espectador Deportes’e “Lucas biraz moralsiz, motivasyonunu kaybetti ve evine daha yakın olmak istiyor. Brezilya takımı Atletico Paranaense, ona Galatasaray’da aldığı maaşın aynısını ödemek için büyük çaba sarf ediyor” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası