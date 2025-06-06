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İntikam planının başrolü Arda Güler! Kimsenin beklemediği anda bombayı patlattılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İntikam planının başrolü Arda Güler! Kimsenin beklemediği anda bombayı patlattılar
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanyol ekibi Real Madrid'in 'yeni Messi' olarak nam salan Franco Mastantuono transferini bitirmesi ile genç futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Paris Saint-Germain (PSG) büyük hüzün yaşadı. Bu transferin intikamını almak isteyen PSG teknik direktörü Luis Enrique, yeni hedefini belirledi: Arda Güler.

SPOR SERVİSİ - Real Madrid başkanı Florentino Perez'in, birçok kişinin 'genç Lionel Messi' olarak adlandırdığı 17 yaşındaki Arjantinli Franco Mastantuono ile anlaşma imzalaması PSG'yi harekete geçirdi. PSG teknik direktörü Luis Enrique, Madrid'den intikam almak için umut vadeden yeteneklerinden birini çalmak istiyor. Bunun için gözünü Santiago Bernabeu'da zor bir sezon geçiren Arda Güler'e dikti.

PSG DURUMU FIRSATA ÇEVİRMENİN PEŞİNDE

El Nacional'de yer alan habere göre; Arda Güler piyasadaki en heyecan verici transferlerden biri olarak Real Madrid'e gelmesine rağmen, Carlo Ancelotti yönetiminde fazla forma şansı bulamadı. Sakatlıklar, orta sahadaki yoğun rekabet ve teknik direktörün güven eksikliği arasında, Arda sezon boyunca çok az dakika oynadı.

Şimdi ise Mastantuono'nun İspanyol ekibiyle anlaşması, Arda için iyi görünmüyor çünkü bu durum onun rotasyonda daha da gerilere düşmesine sebep olabilir. PSG ise bu durumu fırsata çevirmek istiyor.

GENÇ VE FARKLI YETENEKLERE SAHİP

Arda Güler'i orta ve uzun vadeli projesi için ideal bir oyuncu olarak gören Luis Enrique, PSG yönetiminden Güler'in transferini takip etmelerini istedi. Güler'i "genç, farklı yeteneklere sahip ve maçlarda fark oluşturma yeteneğine sahip" olarak tanımlayan Enrique, genç ismin rotasyonlarında kilit bir oyuncu olabileceğine ve şu anda Madrid'de sahip olduğundan daha büyük bir role sahip olabileceğine inanıyor.

İntikam planının başrolü Arda Güler! Kimsenin beklemediği anda bombayı patlattılar - 1. Resim

KİRALAMA TEKLİFİYLE KAPIYI ÇALACAKLAR

PSG'nin ilk olarak Real Madrid'e 'satın alma opsiyonlukiralama' teklifinde bulunmayı planladığı iddia edildi.

Haberde ayrıca, Real Madrid'in Arda Güler'in Avrupa'nın en umut vadeden oyuncularından biri olduğunu bildiği ve onu kolayca bırakmaya hiç niyetleri olmadığı ifade edildi. Ancak gelişimi için iyi yönetilen bir kiralamanın faydalı olabileceğini düşünüyorlar.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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