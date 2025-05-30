İşte Arda Güler'in yeni takım arkadaşı! Real Madrid, transferi resmen açıkladı

İspanyol ekibi Real Madrid, Liverpool forması giyen Trent Alexander-Arnold'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Premier League şampiyonu Liverpool'da forma giyen Trent Alexander-Arnold, Real Madrid ile anlaştı. Uzun süredir İspanyol ekibi ile adı anılan İngiliz sağ bek, 2031 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Teknik direktörlük koltuğuna Xabi Alonso'yu getiren Real Madrid, daha önce de Bournemouth'tan Dean Huijsen'i kadrosuna katmıştı.

BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATTI

Liverpool'la kısa süre önce Premier Lig şampiyonluğunu kazanan Alexander-Arnold, 2019'da da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. Başarılı isim ayrıca 2020'de Premier Lig'i de kazandı.