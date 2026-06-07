2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye gelen Irak Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Aymen Hussein'in, Chicago O'Hare Havalimanı'nda yaklaşık 7 saat boyunca sorgulandığı öne sürüldü. Iraklı yetkililere göre Hussein'in telefonu incelenirken, takım fotoğrafçısı Talal Salah'ın ise ABD'ye girişine izin verilmedi.

2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye gelen Irak Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Aymen Hussein'in, Chicago'daki O'Hare Havalimanı'nda yaklaşık 7 saat boyunca gözaltında tutulup sorgulandığı öne sürüldü.

Irak Olimpiyat Komitesi ile yakın ilişkileri bulunan bir spor yetkilisinin aktardığı bilgilere göre, Irak kafilesi cumartesi sabahının ilk saatlerinde ABD'ye giriş yaptı. Ancak takımın en önemli isimlerinden biri olan Aymen Hussein, havalimanında uzun süre bekletildi ve detaylı incelemeye tabi tutuldu. Yetkili, 30 yaşındaki futbolcunun daha sonra ülkeye girişine izin verildiğini belirtti.

Irak Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Aymen Hussein

TELEFONU İNCELENDİ, FOTOĞRAFÇI SINIR DIŞI EDİLDİ

Iraklı yetkilinin verdiği bilgiye göre, havalimanında bekletilen Hussein'in cep telefonu da detaylı şekilde incelendi.

Aynı yetkili, milli takım fotoğrafçısı Talal Salah'ın da 10 saatten fazla süreyle tutulduğunu, benzer telefon kontrollerinden geçirildiğini ve sonunda ABD'ye giriş izni verilmeden geri gönderildiğini söyledi. Irak Futbol Federasyonu ve Aymen Hussein cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) ile İç Güvenlik Bakanlığı da iddialar hakkında yorum talebine cevap vermedi.

Irak Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Aymen Hussein

TARAFTARLAR HAVALİMANINDA KARŞILADI

Öte yandan Irak Milli Takımı'nı karşılamak için çok sayıda taraftar sabahın erken saatlerinde havalimanına geldi. Sosyal medyadaki görüntülerde, taraftarların Irak bayraklarıyla futbolcuları karşıladığı ve oyuncularla fotoğraf çektirdiği görüldü. Irak, 40 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Irak Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Aymen Hussein

IRAK'IN DÜNYA KUPASI RAKİPLERİ

Irak, Dünya Kupası'nda Fransa, Senegal ve Norveç ile birlikte I Grubu'nda mücadele edecek. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı turnuva perşembe günü başlayacak.

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