Iraklı golcüye ABD engeli: Havalimanında 7 saat sorgulandı
2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye gelen Irak Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Aymen Hussein'in, Chicago O'Hare Havalimanı'nda yaklaşık 7 saat boyunca sorgulandığı öne sürüldü. Iraklı yetkililere göre Hussein'in telefonu incelenirken, takım fotoğrafçısı Talal Salah'ın ise ABD'ye girişine izin verilmedi.
- Irak kafilesi cumartesi sabahının ilk saatlerinde ABD'ye giriş yaptı.
- Aymen Hussein, havalimanında yaklaşık 7 saat bekletildi ve detaylı incelemeye tabi tutuldu.
- Milli takımın fotoğrafçısı Talal Salah ise ABD'ye alınmayarak geri gönderildi.
- Hussein'in cep telefonu havalimanında detaylı şekilde incelendi.
- Irak, 40 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
- Irak, Dünya Kupası'nda Fransa, Senegal ve Norveç ile birlikte I Grubu'nda yer alacak.
2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye gelen Irak Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Aymen Hussein'in, Chicago'daki O'Hare Havalimanı'nda yaklaşık 7 saat boyunca gözaltında tutulup sorgulandığı öne sürüldü.
Irak Olimpiyat Komitesi ile yakın ilişkileri bulunan bir spor yetkilisinin aktardığı bilgilere göre, Irak kafilesi cumartesi sabahının ilk saatlerinde ABD'ye giriş yaptı. Ancak takımın en önemli isimlerinden biri olan Aymen Hussein, havalimanında uzun süre bekletildi ve detaylı incelemeye tabi tutuldu. Yetkili, 30 yaşındaki futbolcunun daha sonra ülkeye girişine izin verildiğini belirtti.
TELEFONU İNCELENDİ, FOTOĞRAFÇI SINIR DIŞI EDİLDİ
Iraklı yetkilinin verdiği bilgiye göre, havalimanında bekletilen Hussein'in cep telefonu da detaylı şekilde incelendi.
Aynı yetkili, milli takım fotoğrafçısı Talal Salah'ın da 10 saatten fazla süreyle tutulduğunu, benzer telefon kontrollerinden geçirildiğini ve sonunda ABD'ye giriş izni verilmeden geri gönderildiğini söyledi. Irak Futbol Federasyonu ve Aymen Hussein cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) ile İç Güvenlik Bakanlığı da iddialar hakkında yorum talebine cevap vermedi.
TARAFTARLAR HAVALİMANINDA KARŞILADI
Öte yandan Irak Milli Takımı'nı karşılamak için çok sayıda taraftar sabahın erken saatlerinde havalimanına geldi. Sosyal medyadaki görüntülerde, taraftarların Irak bayraklarıyla futbolcuları karşıladığı ve oyuncularla fotoğraf çektirdiği görüldü. Irak, 40 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
IRAK'IN DÜNYA KUPASI RAKİPLERİ
Irak, Dünya Kupası'nda Fransa, Senegal ve Norveç ile birlikte I Grubu'nda mücadele edecek. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı turnuva perşembe günü başlayacak.