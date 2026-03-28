İran Milli Takımı, Antalya’daki hazırlık maçında siyah kol bandı ve kız çocuğu çantasıyla sahaya çıkarak ülkedeki savaşı protesto etti.

Antalya'da oynanan hazırlık maçında Nijerya A Milli Futbol Takımı, İran’ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesi düzenlenen seremoni ise dikkat çekti.

OKUL ÇANTASI İLE PROTESTO ETTİLER

İran Milli Takımı oyuncuları, ülkelerindeki savaş ve çatışmalara dikkat çekmek amacıyla siyah kol bandı takarak sahaya çıktı ve önlerine kız çocuğu okul sırt çantası bıraktı. Futbolcular, İran milli marşı okunurken bu protesto eylemini gerçekleştirdi.

İLK GOL 6'NCI DAKİKADA GELDİ

Maçta Nijerya’nın gollerini 6. dakikada Moses Simon ve 52. dakikada Akor Adams kaydetti. İran’ın tek golünü ise 68. dakikada Mehdi Taremi attı.

Galatasaray’dan Victor Osimhen’in bulunmadığı Nijerya kadrosunda Beşiktaşlı Wilfred Ndidi 90 dakika sahada kalırken, Trabzonspor’dan Paul Onuachu 69. dakikada Samuel Chukwueze’nin yerine oyuna girerek 21 dakika süre aldı.

İranlı futbolcular savaşı okul çantalarıyla protesto etti

AMMAN'DAN ANTALYA'YA TAŞINDI

Nijerya ve İran, Orta Doğu’daki askeri çatışmalar nedeniyle Ürdün’ün başkenti Amman’dan Antalya’ya alınan maçlar kapsamında hazırlıklarını sürdürüyor. Planlamaya göre, 31 Mart Salı günü Nijerya, Ürdün ile karşılaşacak; İran ise Kosta Rika ile sahaya çıkacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası