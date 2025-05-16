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İrfan Can Kahveci krizi büyüyor! Menajerine talimat verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jose Mourinho'nun forma şansı vermediği İrfan Can Kahveci'den flaş karar geldi. Kahveci, sezon sonunda Avrupa'dan gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezon teknik direktör Jose Mourinho'nun tercih etmediği isimler arasında yer aldı. Mourinho'nun göreve gelmesinin ardından adeta formayı unutan Kahveci, bu gidişattan hiç memnun değil.

29 yaşındaki isim bu sezon 40 maçta sadece 1328 dakika görev alabildi ve bu sürede yalnızca 1 gol ve 4 asist kaydedebildi. İrfan Can, sezon ortasında sarı lacivertlilerle kontrat uzatmasına rağmen kafasında ayrılık var.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Takvim'in haberine göre; fazla forma şansı bulamayan Kahveci, sezon sonunda Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Ocak ayında Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayan yıldız oyuncunun mutsuz olduğu ve menajerine talimat verdiği iddia edildi.

Öte yandan İrfan Can Kahveci'yi Fransız takımlarının yakından takip ettiği de gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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