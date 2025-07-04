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İrfan Can Kahveci'den yılın transferi! Aldığı davete sıcak bakıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İrfan Can Kahveci&#039;den yılın transferi! Aldığı davete sıcak bakıyor
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Arda Turan, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İrfan Can Kahveci için flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezon Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de yeterince forma şansı bulamayan milli futbolcu için ayrılık zamanı geldi. Buna göre sürpriz takım, İrfan Can Kahveci transferini bitiriyor. İşte detaylar…

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yıldızı bir türlü barışmayan ve forma şansı bulmakta zorlanan İrfan Can Kahveci için ayrılık çanları çalıyor. Milli futbolcu, sürpriz bir takımdan davet aldı. A Milli takımdaki yerini kaybetmek istemeyen futbolcunun, sarı lacivertlilerden ayrılmaya sıcak bakabileceği iddia edildi.

YILIN TRANSFERİ OLACAK

Akşam'ın haberine göre; Portekizli teknik adamın İrfan Can Kahveci ile ilgili kararı değişmedi. Geçtiğimiz sezon ilk 11'de yeteri kadar tercih edilmeyen 29 yaşındaki kanat oyuncusunu yeni sezonda da aynı sorun bekliyor.

Düzenli olarak ilk 11'de forma giymek isteyen İrfan Can Kahveci de kulüpten ayrılarak yılın transferini gerçekleştiriyor.

İRFAN CAN KAHVECİ SICAK BAKIYOR

Ukrayna basını; Arda Turan yönetimindeki Shakhtar'ın İrfan Can Kahveci transferini bitirmeye hazırlandığını yazdı. Haberin detaylarında; Ukrayna ekibinin, Arda Turan'ın takımda görmek istediği İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe ile temaslara başladığı öne sürüldü.

Ayrıca İrfan Can Kahveci'nin de ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, transferi kısa süre içerisinde sonuca ulaştırılacağı ileri sürüldü.

İrfan Can Kahveci'den yılın transferi! Aldığı davete sıcak bakıyor - 1. Resim

42 MAÇTA 3 GOL, 4 ASİST

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 42 maçta görev alan İrfan Can Kahveci, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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