İsrail basını yangını körükle gidiyor! Ergin Ataman'a hakaretler yağdırdılar

Ergin Ataman maç bitiminde aldığı İsrail tehdidini açıkladı! "Ben Türk'üm, bana bir şey yapamazsınız"

Ergin Ataman maç bitiminde aldığı İsrail tehdidini açıkladı! "Ben Türk'üm, bana bir şey yapamazsınız"

EuroLeague play-off turu ikinci maçında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunan temsilcisi Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma sonrası İsrail tarafından, tehditler aldığını açıklamış ardından görüntüler sosyal medyada yayılmıştı. Bu kez İsrail basını Ataman'a hakaretler yağdırdı.

EuroLeague’de Playoff heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv önceki akşam serinin 2.maçında karşı karşıya geldi. İlk maçı kaybeden Ergin Ataman'ın öğrencileri, ikinci maçta Maccabi Tel Aviv'i 95-79 mağlup etti ve seriyi 1-1'e getirdi.

"SİYONİSTLERİN SANA NE YAPACAĞINI GÖRECEKSİN"

Maç sonu ise soyunma odasında gerginlik yaşandı. İki takım oyuncuları ve görevlileri arasında soyunma odasında kargaşa çıktı. Yaşanan olayların ardından açıklama yapana Ergin Ataman, tehdit aldığını şu sözlerle duyurmuştu:

Maccabi Tel Aviv teknik ekibinden biri, kim bilmiyorum, 'İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Hadi ama! Ben Ergin Ataman'ım, Panathinaikos koçuyum, Türkiye Milli Takımı'nın koçuyum. Ben Türk'üm! Bana hiçbir şey yapamazsınız" şeklinde konuştu. Sonrasında da Ataman'ın tehdit aldığı o görüntüler sosyal medyada ortaya çıkmıştı.

HAKARETELER YAĞDIRDILAR

Bu kez İsrail basını yangına körükle giderek Ergin Ataman ve kulüp sahibi Dimitris Giannakopoulos'a hakaretler yağdıran bir yazı yayınladı. Sporx'in haberine göre; İsrail basınından Walla adlı bir site "Disrespectful Bastards" (Saygısız P...ler) başlıyla bir yazı yayınladı.

Ataman'ın sezon başında kulüp sahibi Giannakopoulos hakkında kullandığı "Adeta ikiz kardeş gibiyiz" sözleri üzerinden Ataman'a yüklenen site, ikiliyi suç ortağı olarak niteledi. Giannakopoulos ile Ataman'ın skandallar ve tartışmalı olaylara düşkün olduğunu söyleyen Walla adlı site, ikilinin olayları düşmanlığa çevirmek niyetinde olduğunu söyledi.