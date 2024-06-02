İstanbul'a gelen Mourinho'nun karşılama töreninde şaşırtan anlar
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Jose Mourinho'yu karşılamaya giden Fenerbahçeli taraftarların arasında yer alan bir Galatasaraylı taraftar sosyal medyada gündem oldu.
Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.
Portekizli çalıştırıcı bu akşam saat 19.00'da resmi sözleşmeye imza atacak.
Ülker Stadyumu'nda yapılacak törene 55 bin taraftarın katılması bekleniyor.
GALATASARAYLI BİR TARAFTAR HAVALİMANINA GİTTİ
Jose Mourinho'nun karşılama töreninde ilginç anlar yaşandı.
Galatasaray formalı bir taraftar, efsane hocanın İstanbul'a geldiği ilk anları takip etmek için Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitti.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor