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İstanbul'a gelen Mourinho'nun karşılama töreninde şaşırtan anlar

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İstanbul&#039;a gelen Mourinho&#039;nun karşılama töreninde şaşırtan anlar

Spor Haberleri

Jose Mourinho'yu karşılamaya giden Fenerbahçeli taraftarların arasında yer alan bir Galatasaraylı taraftar sosyal medyada gündem oldu.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

Portekizli çalıştırıcı bu akşam saat 19.00'da resmi sözleşmeye imza atacak.

Ülker Stadyumu'nda yapılacak törene 55 bin taraftarın katılması bekleniyor.

İstanbul'a gelen Mourinho'nun karşılama töreninde şaşırtan anlar - 1. Resim

GALATASARAYLI BİR TARAFTAR HAVALİMANINA GİTTİ

Jose Mourinho'nun karşılama töreninde ilginç anlar yaşandı.

Galatasaray formalı bir taraftar, efsane hocanın İstanbul'a geldiği ilk anları takip etmek için Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitti.

Düzenleyen:  - Spor
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